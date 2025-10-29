قيادي في حماس: لا دور للحركة في لجنة إدارة قطاع غزة

قال القيادي في حركة حماس طاهر النونو، إن الحركة قدمت لمصر عددًا من أسماء المستقلين لتولي إدارة لجنة إدارة قطاع غزة.

وأضاف خلال مقابلة مع التلفزيون العربي، اليوم الأربعاء، أن حماس لن يكون لها أي دور في لجنة إدارة قطاع غزة، مشيرًا إلى أن الشعب الفلسطيني يدفع ثمن عدم التوصل إلى تفاهمات وطنية.

ونوه بأن جميع الفصائل كانت متفقة على الأسماء التي تم عرضها على مصر بما يتعلق بإدارة غزة، مؤكدا التزام الحركة باتفاق وقف إطلاق النار.

ولفت النونو، إلى أن الحركة جادة، في الذهاب إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، مؤكدا أن الاحتلال يحاول التنصل من التزاماته.

وشدد القيادي في حماس، على أنه لم تكن هناك أي خروقات من جهتنا لاتفاق وقف إطلاق النار، واصفًا التبرير الأمريكي للعدوان الإسرائيلي على القطاع بأنه تواطؤ مع الجرائم.



وفي وقت سابق من اليوم، قالت حركة حماس، إنّ التصعيد الغادر تجاه الشعب الفلسطيني في غزة يكشف عن نيةٍ إسرائيلية واضحة لتقويض اتفاق وقف إطلاق النار وفرض معادلات جديدة بالقوة.

وأضافت في بيان: «(هذا التصعيد) جاء في ظلّ تواطؤٍ أمريكيٍّ يمنح حكومة نتنياهو الفاشية غطاءً سياسياً لمواصلة جرائمها».

وتابعت: «مواقف الإدارة الأمريكية المنحازة للاحتلال تُعدّ شراكةً فعلية في سفك دماء أطفالنا ونسائنا، وتشجيعًا مباشرًا على استمرار العدوان.»