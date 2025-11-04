سياسي سوداني يتهم أوكرانيا ودولا غربية بتزويد المتمردين في بلاده بالأسلحة

قال إدريس لقمة، زعيم حركة العدل والمساواة السودانية، لوكالة نوفوستي، إن أوكرانيا ودولا غربية تقوم بتزويد المتمردين السودانيين من "قوات الدعم السريع" بالأسلحة عبر وسطاء.



وفي وقت سابق، كتبت صحيفة الغارديان، نقلا عن ملف قدمه السودان إلى مجلس الأمن الدولي، أن المتمردين من "قوات الدعم السريع" يستخدمون أسلحة منتجة في المملكة المتحدة، ويتلقونها عبر الإمارات.



وأضاف لقمة: "وجود أسلحة غربية في الحرب بالسودان ليس بالأمر الجديد. فالأسلحة المستخدمة في القتال - المركبات والمعدات والذخائر والأنظمة - غربية. هناك سلاسل توريد. يشتري الوسطاء هذه الأسلحة من شركات أوكرانية وبريطانية وفرنسية وغيرها، ثم تُشحن عبر دول ثالثة إلى المستفيدين النهائيين. عادةً لا تُورّد هذه الأسلحة مباشرة إلى الفصائل المسلحة".

ووفقا له، يتم شراء معظم الأسلحة التي تصل إلى أيدي المتمردين، عبر وسطاء أو دول ثالثة. وأكد السياسي السوداني على ضرورة إجراء تحقيق شامل من قبل الهيئات الدولية في طرق توريد الأسلحة إلى السودان.

وقال: "يتم استخدام الأسلحة الغربية في السودان، وهي تأتي في أغلب الأحيان عبر وسطاء أو طرق غير مباشرة. "يجب إجراء تحقيق وتحميل المسؤولية للذين يزودون أو يسهلون توريد هذه الأسلحة إلى طرف ثبت تورطه في جرائم حرب".

وفي 26 أكتوبر، أعلن متمردو قوات الدعم السريع سيطرتهم على مقر الفرقة السادسة للمشاة التابعة للجيش السوداني، المتمركزة في مدينة الفاشر، بعد عام ونصف العام من القتال المتواصل للسيطرة على المدينة، التي كانت أكبر معقل للقوات الحكومية في شمال دارفور. من جانبه، أكد المتحدث باسم الحكومة الإقليمية أجاد بن كوني، أن حصيلة القتلى في مدينة الفاشر بعد سيطرة قوات الدعم السريع عليها ارتفعت إلى 2200 شخص.