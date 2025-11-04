تظهر أحدث البيانات الخاصة بوزارة المالية الإسرائيلية أن نفقات الحرب خلال عامين بلغت 76.3 مليار دولار، وفق ما نشرت هيئة البث العبرية.

وقالت الهيئة: "تشير البيانات الواردة من وزارة المالية إلى أن نفقات الحرب بلغت حتى الآن 250 مليار شيكل (76.3 مليار دولار)".

وأضافت: "بحسب مسؤولين كبار في وزارة المالية، فإن المؤسسة الدفاعية أساءت استخدام أيام الاحتياطي بطريقة أدت إلى هدر مليارات الشواقل"، في إشارة إلى المكافآت المخصصة لجنود الاحتياط خلال فترات الخدمة، دون تفاصيل.

وأشارت الهيئة إلى أن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش قال بمؤتمر صحفي، الثلاثاء، إنه "من الضروري رفع ميزانية الدفاع لتمكين النمو في الاقتصاد الإسرائيلي في السنوات المقبلة".

ولم تشر هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) تفاصيل عن تصريحات سموتريتش.

ولم تحدد البيانات المقصود بالحرب على وجه التحديد علما أن إسرائيل رددت مرارا أنها تخوض حروبا على عدة جبهات، ولكن غالبا تشمل الأرقام المذكورة فيها تكاليف عدوانها على غزة ولبنان وإيران خلال العامين الماضيين.

وأنهى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة "حماس" في 10 أكتوبر الماضي، إبادة جماعية ارتكبتها تل أبيب في غزة، وخلّفت أكثر من 68 ألف شهيد فلسطيني، وما يزيد على 170 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء.

وبخصوص إيران، شنت إسرائيل في 13 يونيو الماضي حربا مفاجئة عليها استمرت 12 يوما، تخللتها ضربات متبادلة أسفرت عن مئات القتلى والجرحى بين الجانبين، قبل أن التوصل إلى وقف لإطلاق النار في 24 من الشهر ذاته.

وفي لبنان، قتلت إسرائيل أكثر من 4 آلاف شخص وأصابت نحو 17 ألفا، خلال عدوانها عليه الذي بدأ في أكتوبر 2023، وتحول في سبتمبر 2024 إلى حرب شاملة.

كما تخرق إسرائيل بشكل شبه يومي اتفاق وقف إطلاق النار مع "حزب الله"، الساري منذ نوفمبر 2024، أكثر من 4500 مرة، ما أسفر عن مئات القتلى والجرحى.