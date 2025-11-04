سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

استشهد أربعة فلسطينيين، ظهر اليوم الثلاثاء في سلسلة خروقات إسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار.

وقالت وكالة معا، إن اثنين من المواطنين استشهدا برصاص الاحتلال بحي الشعف شرق مدينة غزة ووصلت جثتين هامدتين إلى المشفى المعمداني بالمدينة.

يأتي هذا فيما أكدت مصادر محلية استشهاد اثنين من المواطنين برصاص الاحتلال بمخيم جباليا شمال القطاع.

وتمكنت فرق الدفاع المدني من انتشال جثمان شهيد من منطقة وادي غزة جنوب المدينة استشهد قبل اشهر عديدة.

ونسف جيش الاحتلال سلسلة مبان شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وواصل جيش الاحتلال القصف المدفعي على بلدة عبسان الكبيرة شرق خانيونس، وسط عمليات تجريف وحفريات في محيط مدارس العودة.