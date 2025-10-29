 رئيس الوزراء القطري: الهجوم على جنود إسرائيليين انتهاك لوقف إطلاق النار في غزة - بوابة الشروق
الأربعاء 29 أكتوبر 2025 6:38 م القاهرة
رئيس الوزراء القطري: الهجوم على جنود إسرائيليين انتهاك لوقف إطلاق النار في غزة

هديل هلال
نشر في: الأربعاء 29 أكتوبر 2025 - 5:36 م | آخر تحديث: الأربعاء 29 أكتوبر 2025 - 5:36 م

توقع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، صمود وقف إطلاق النار في غزة رغم الانتهاكات.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حول دور دولة قطر الإقليمي والدولي وجهود الوساطة المشتركة لإنهاء الحرب على قطاع غزة، ينظّمها مجلس العلاقات الخارجية القطري، مساء الأربعاء.

وأضاف: «من حسن الحظ أن الطرفين يعترفان أن اتفاق وقف إطلاق النار بغزة يجب أن يصمد، وتواصلنا بشكل مكثف معهما من أجل الحفاظ على وقف إطلاق النار».

وأشار إلى « تواصل الدوحة مع الولايات المتحدة لاحتواء الانتهاك الإسرائيلي لوقف إطلاق النار في غزة أمس».

ووصف انتهاكات وقف إطلاق النار في غزة بأنها «مخيبة للآمال ومحبطة للغاية»، قائلًا إن «الهجوم على جنود إسرائيليين انتهاك لوقف إطلاق النار في غزة».

