لجان المقاومة في فلسطين عن اعتراف إسرائيل بأرض الصومال: عدوان على الأمة العربية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

دانت لجان المقاومة في فلسطين، إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلي العدواني باعترافه بما يسمى"جمهورية أرض الصومال" الانفصالية كدولة مستقلة، معتبرة أنه يمثل تهديدًا وعدوانًا على الأمة العربية ومحاولة لإثارة النعرات والنزاعات في المنطقة العربية والإفريقية.

وقالت لجان في المقاومة في بيان: «الاعتراف الصهيوني بما يسمى جمهورية أرض الصومال كدولة مستقلة يتطلب موقفا عربياً وإفريقياً موحداً للتصدي للقرار الصهيوني الذي يستهدف تمزيق شعوب الأمة وضرب إستقرار ووحدة أراضيها بما يخدم أطماعه ومخططاته التوسعية والاستعمارية».

وأضافت: «نعلن عن تضامننا الكامل مع الشعب الصومالي ونؤكد على حقه المشروع بالعمل بكافة الطرق والسبل من ضمان وحدة وسلامة أراضيه وندعوه إلى التكاتف والتوحد لإفشال كافة المحاولات التي تهدف إلى تحويل الأراضي الصومالية إلى قواعد عسكرية صهيوأمريكية هدفها محاصرة الدول العربية والإفريقية».

ودعت لجان المقاومة، الشعوب العربية والإفريقية إلى الانتفاض والتصدي بشكل حازم وجاد لكافة المؤامرات والأطماع الصهيوأمريكية التي تستهدف الاستيلاء على خيرات الشعوب العربية والسيطرة على أراضيهم وخاصة المواقع الاستراتيجية فيها والعمل بشكل جماعي للتصدي للوجود الصهيوني والأمريكي على أي أرض عربية أو إفريقية.

واعترفت إسرائيل أمس الجمعة، بما تسمى جمهورية أرض الصومال المعلنة من جانب واحد "دولة مستقلة ذات سيادة".

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل ستسعى إلى تعاون فوري مع أرض الصومال في مجالات الزراعة والصحة والتكنولوجيا والاقتصاد.

وفي بيان له، هنأ نتنياهو رئيس أرض الصومال عبد الرحمن محمد عبد الله وأشاد بقيادته ودعاه إلى زيارة إسرائيل.