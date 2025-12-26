أرجع هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، الارتفاعات التي شهدتها أسعار الذهب إلى عدة عوامل، أهمها توجهات الفيدرالي الأمريكي والمؤشرات التي يؤكدها الرئيس دونالد ترامب، بشأن «خفض الفائدة» على الدولار خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى استمرار التوترات الجيوسياسية عالميًا.

وأشار خلال تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «الحدث اليوم» إلى تسجيل الأوقية أرقاما قياسية تخطت فيها حاجز الـ 4500 دولار.

وتوقع استمرار صعود الأسعار خلال الربع الأول من عام 2026، قائلا: «نتوقع استمرار الارتفاعات في الربع الأول من 2026، وأتوقع أن نسجل أرقاما قياسية جديدة.. وبالتأكيد الأسعار سترتفع عن اليوم».

ونصح المواطنين بالشراء بهدف الادخار والاستثمار على المدى الطويل، مؤكدا أن الاحتفاظ بالسيولة ليس الخيار الأفضل، في ظل الارتفاعات المتوقعة في أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن أسعار «الفضة» شهدت كذلك «طفرة كبيرة جدًا» خلال 2025، بسبب تزايد الطلب عليها في الاستخدامات الصناعية، مؤكدا في الوقت ذاته أنها ليست أداة التحوط التي تعتمد عليها البنوك المركزية كمخزن للقيمة، مثل الذهب.

وارتفع سعر الذهب عيار 21 ليسجل 5990 للجرام، فيما سجل سعر الجنيه الذهب نحو 47680 جنيهًا.