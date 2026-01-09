وكالة الطاقة الذرية تبدأ مشاورات بشأن زابوريجيا بعد أنشطة عسكرية

قال رافائيل جروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن الوكالة بدأت مشاورات رامية لإنشاء منطقة مؤقتة لوقف إطلاق النار قرب محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا، بعد أن تسببت أنشطة عسكرية في إلحاق أضرار بأحد خطي نقل الطاقة الكهربائية عالية الجهد.

وأضاف جروسي، في بيان اليوم الجمعة، أن الوكالة لا تزال على اتصال مع السلطات الروسية والأوكرانية لضمان إجراء أعمال صيانة آمنة والحد من خطر وقوع حادث نووي في ظل زيادة العمليات العسكرية حول المحطة، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

من جانبه، ذكر مكتب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، في بيان اليوم الجمعة، أن قادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا وصفوا استخدام روسيا لصاروخ أوريشنيك الباليستي متوسط المدى في غرب أوكرانيا بأنه أمر "تصعيدي ولا يمكن قبوله".

وجاء هذا البيان بعد اتصال هاتفي بين ستارمر والمستشار الألماني فريدريش ميرتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.