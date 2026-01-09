إيران تطالب مواطنيها بالإبلاغ عن المخربين المدعومين من أمريكا وإسرائيل

دعت وكالة الاستخبارات الإيرانية الإيرانيين إلى الإبلاغ عن المخربين و "الإرهابيين" المرتبطين بالولايات المتحدة وإسرائيل فيما تسعى السلطات لقمع الاحتجاجات التي تهز البلاد منذ عدة أيام.

وذكرت الوكالة، في بيان تم بثه، اليوم الجمعة، عبر الإذاعة الرسمية، إن السكان مطالبون بالإبلاغ عن "المخربين والإرهابيين الذين تستخدمهم الولايات المتحدة والنظام الصهيوني".

وألقت السلطات الإيرانية مرارا باللائمة في الاضطرابات المدنية على الولايات المتحدة وإسرائيل، متهمة عدوتيها اللدودتين برغبتهما في فرض تغيير النظام.

ويأتي البيان بعدما هزت إيران أمس الخميس أكبر مظاهرات ضد الحكومة منذ انطلاق الموجة الحالية من الاحتجاجات في نهاية العام الماضي، التي ثارت بسبب اضطراب شديد في سعر صرف العملات الأجنبية.

وفي رد فعل على الاحتجاجات التي شهدتها البلاد أمس الخميس، علقت السلطات إمكانية الوصول لشبكة الإنترنت، ووردت أنباء عن مقتل العديد من الأشخاص بعدما فتحت قوات الأمن النار على المتظاهرين.

وشدد المرشد الأعلى الإيراني على خامنئي على أنه "يجب وضع حد لمثيري الشغب" .

كما تحدثت شبكة هرانا الحقوقية ومقرها الولايات المتحدة من مقتل 38 شخصا على الأقل بينهم 4 من أفراد قوات الأمن في الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن.

وأضافت أن السلطات احتجزت أكثر من 2200 شخصا في الاحتجاجات التي وقعت في 37 مدينة و24 من أصل 31 محافظة .

وحذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرتين إيران من أنها ستتلقى "ضربة قاسية جدا" إذا سقط المزيد من القتلى بين المتظاهرين خلال الاحتجاجات.