شراكة استراتيجية بين وزارة الصحة وشركة إى هيلث لدعم التحول الرقمى للقطاع الصحى

نظّمت شركة تكنولوجيا تشغيل وإدارة خدمات التأمين الصحى إى هيلث، فعالية مشتركة بمشاركة ممثلى المنظومة الصحية، من وزارة الصحة والسكان، وهيئة الرعاية الصحية، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وذلك فى إطار دعم جهود الدولة نحو تسريع التحول الرقمى بالقطاع الصحى.

وتأتى هذه الفعالية ضمن توجه وزارة الصحة والسكان نحو تعزيز التحول الرقمى لمنشآت الرعاية الصحية الأولية، وبناء منظومة وطنية موحدة لتبادل المعلومات الصحية، حيث شارك وفد من الوزارة فى زيارة رسمية إلى دولة الإمارات خلال الفترة من ١٦إلى ١٨ ديسمبر، لدعم رحلة الوزارة فى التحول الرقمى والاستفادة من التجارب الإقليمية والدولية الرائدة.

وشهد اليوم الأول تنظيم زيارة ميدانية إلى وحدات الرعاية الصحية الأولية فى مدينة أبوظبى، حيث استعرضت شركة إى هيلث الحل الرقمى لإدارة العيادات الذى قامت بالاستحواذ عليه مؤخرًا. كما تم استعراض رحلة المريض بشكل متكامل، بدءًا من الاستقبال داخل المركز الطبى، مرورًا بتقديم الخدمات الطبية، ووصولًا إلى صرف العلاج وإجراء التحاليل، بما يعكس نموذجًا متقدمًا للرعاية الصحية الرقمية المتمحورة حول المريض.

وعلى هامش الزيارة، عُقد اجتماع مع شركة أبوظبى لخدمات البيانات الصحية (M42 ملفى)، حيث تم تسليط الضوء على أهمية منصات تبادل البيانات الصحية فى دعم اتخاذ القرار الصحى القائم على البيانات، وتحليل الأمراض الوقائية، وتحسين جودة الرعاية الصحية، والتقدم نحو التغطية الصحية الشاملة، إلى جانب دعم استراتيجيات الصحة العامة المبنية على البيانات.

أكد إبراهيم سرحان، رئيس مجلس الإدارة مجموعة إى فاينانس، إن الشراكات الدولية وتبادل الخبرات مع المؤسسات العالمية الرائدة تمثل ركيزة أساسية لتسريع وتيرة التحول الرقمى فى القطاع الصحى المصرى. وتعكس هذه الزيارة التزامنا بدعم الدولة فى تطوير بنية صحية رقمية قوية وقابلة للتوسع، تضمن التكامل بين مختلف مقدمى الخدمات، وتعزز كفاءة النظام الصحى واستدامته على المدى الطويل.

وخلال الزيارة إلى مقر شركة PwC، استعرضت الشركة رؤيتها فى تقديم الخدمات الاستشارية الخاصة باستراتيجية التحول الرقمى الصحى فى مصر، إلى جانب استعراض عدد من مشروعات التحول الرقمى السابقة التى نفذتها بالتعاون مع الحكومة المصرية. كما قدمت عرضًا تفصيليًا لتجربتها فى إعداد وتنفيذ استراتيجية التحول الرقمى الصحى فى المملكة الأردنية، والتى ارتكزت على بناء أنظمة رعاية صحية أكثر كفاءة وفعالية، وتحقيق التكامل بين مختلف مقدمى الخدمات الصحية.

وشمل العرض كذلك مناقشة أبرز التوجهات العالمية فى مجال الذكاء الاصطناعى فى الرعاية الصحية، ودورها فى تحسين التشخيص، ودعم اتخاذ القرار الطبى، وتعزيز جودة الرعاية المقدمة للمرضى. وتتماشى هذه الشراكة مع الرؤية الرقمية لوزارة الصحة والسكان، نحو خارطة طريق شاملة تدعم التنفيذ، والتكامل بين الأنظمة، والاستدامة على المدى الطويل.

وقال أكرم رضا، الرئيس التنفيذى لشركة إى هيلث، إن هذه الزيارة تمثل خطوة محورية فى دعم جهود وزارة الصحة والسكان لبناء منظومة صحية رقمية متكاملة، تتمحور حول المريض، وتعتمد على توظيف البيانات والابتكار كركيزة أساسية لتحسين جودة واستدامة الخدمات الصحية.

وأكد أن إى هيلث، من خلال شراكتها الاستراتيجية مع مجموعة إى فاينانس، وبالاستناد إلى خبرتها الممتدة فى تنفيذ مشروعات قومية ناجحة، تواصل دورها فى دعم التحول الرقمى للقطاع الصحى، كما أشار إلى أن الزيارة تناولت سبل جذب الاستثمارات إلى القطاع الصحى، وتعزيز نماذج التعاون الفعّال بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم فى تحقيق أهداف التنمية الصحية المستدامة.