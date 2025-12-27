مؤسسة بنك مصر وبنك الطعام يوقعان بروتوكولا لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع «هنوصل ليها ونقويها»

فى إطار التزام مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع بدعم جهود التمكين الاقتصادى وتعزيز جودة حياة المواطنين، وقّعت مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع بروتوكول تعاون جديد مع جمعية بنك الطعام المصرى لإطلاق المرحلة الثانية من مشروع «هنوصل ليها ونقويها» بمحافظة بنى سويف.

حضر التوقيع عصام الوكيل، رئيس مجلس أمناء مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع ورئيس مجلس إدارة بنك مصر-غير التنفيذى، والدكتور على الصعيدى، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع، ومحسن سرحان، الرئيس التنفيذى لجمعية بنك الطعام المصرى، ولفيف من قيادات الجهات المشاركة.

ويستهدف البروتوكول تمكين المرأة الريفية ورفع مستوى الدخل لـ500 أسرة من الأسر الأكثر احتياجًا، من خلال توفير مستلزمات متكاملة لمشروع تربية الدواجن تشمل؛ بطاريات تربية وكتاكيت محصنة من مصادر موثوقة، إلى جانب الأعلاف والأدوية البيطرية، فضلًا عن تقديم متابعة فنية وبيطرية دورية لضمان جودة الإنتاج واستدامته، كما سيتم دعم السيدات فى تسويق المنتجات عبر قنوات متعددة بما يضمن تحقيق عائد مستقر ونمو اقتصادى مستدام. وتمثل هذه المرحلة امتدادًا للنجاح الذى حققه المشروع فى مرحلته الأولى بمحافظة المنيا، حيث ساهم فى دعم 300 مزارع لزراعة 1000 فدان فول صويا وذرة صفراء، وتزويد 79 مزارعًا بالآلات الزراعية الصغيرة، إضافة إلى تمكين 200 سيدة من مربيات الدواجن المنزلية، ما نتج عنه إنتاج أكثر من 60 ألف طائر وتحسن واضح فى مستويات المعيشة.

واعرب عصام الوكيل عن تقديره لاستمرار التعاون قائلًا: «نعتز باستمرار هذه الشراكة الاستراتيجية التى تعكس التزام مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع بدعم جهود التمكين الاقتصادى للفئات الأكثر احتياجًا، وبخاصة المرأة الريفية التى تمثل عنصرًا محوريًا فى بناء المجتمع». إن الاستثمار فى قدرات السيدات ليس مجرد دعم اجتماعى، بل هو رافعة حقيقية للتنمية المستدامة؛ فهو يسهم فى تعزيز استقلاليتهن الاقتصادية، ورفع مستوى معيشة أسرهن، ودعم الاقتصاد المحلى بصورة مباشرة. ونؤمن أن المرحلة الثانية من مشروع «هنوصل ليها ونقويها» ستحدث أثرًا أكبر فى تمكين السيدات وتحسين جودة حياتهن، باعتبارها خطوة جديدة تعكس رؤيتنا لبناء مجتمع أكثر مرونة وقدرة على تحقيق التنمية الشاملة.

وقال محسن سرحان، الرئيس التنفيذى لبنك الطعام المصرى على أن الشراكة تجسد إيمان الطرفين بأهمية تمكين المرأة الريفية وإتاحة فرص اقتصادية حقيقية لتحسين مستوى معيشتها ودعم أسرتها، مؤكدًا حرص بنك الطعام المصرى على تطوير برامج مبتكرة وتعزيز التعاون مع الشركاء لضمان تحقيق أثر تنموى ملموس فى المجتمعات الأكثر احتياجًا.

أكد الدكتور على الصعيدى، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع، أن مشاركة المؤسسة فى المرحلة الثانية من مشروع «هنوصل ليها ونقويها»، يأتى استكمالًا لنهج المؤسسة فى تبنى برامج تنموية متكاملة تستهدف إحداث تغيير حقيقى ومستدام فى حياة الأسر الأكثر احتياجًا، من خلال تمكينهم اقتصاديًا. ونحرص على أن تقوم مشروعاتنا على أسس اقتصادية قابلة للاستمرار، مدعومة بالتدريب والمتابعة الفنية والتسويقية، بما يضمن تحقيق دخل مستقر وتحسين مستوى المعيشة على المدى الطويل. ونثمّن شراكتنا مع بنك الطعام المصرى، التى تمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين مؤسسات المجتمع المدنى، ونتطلع إلى تعظيم الأثر الإيجابى لهذا المشروع بمحافظة بنى سويف، بما يسهم فى دعم المرأة الريفية وتعزيز دورها كشريك فاعل فى التنمية.