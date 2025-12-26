واصلت أسعار الذهب الارتفاع في أسواق الصاغة المحلية بقيمة 55 جنيها لتسجل مستوى قياسي جديد وتتجاوز مستوى الـ6 آلاف جينه لأول مرة، خلال تعاملات اليوم الجمعة، ويصل سعر الجرام عيار 21 -الأكثر مبيعًا في مصر- إلى 6025 جنيه، مقابل 5970 جنيها في نهاية تعاملات أمس، وفقًا لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.

ووفقًا لآخر تحديث للأسعار على المنصة، ارتفع سعر الجرام عيار 18 ليسجل 5164 جنيهًا، وزاد سعر الجرام عيار 24 ليسجل 6885 جنيهًا، كما صعد سعر الجنيه الذهب بنحو 440 جنيهًا ليصل إلى 48200 جنيه، مقارنةً بـ47760 جنيها في نهاية التعاملات أمس.

في الأسواق العالمية، سجلت أسعار الذهب مستويات قياسية جديدة خلال تعاملات اليوم الجمعة، مدعومة بارتفاع الطلب على الملاذات الآمنة وتزايد التوقعات بخفض معدلات الفائدة الأمريكية مجددًا العام المقبل، فيما حققت أسعار البلاتين والبلاديوم مكاسب ملحوظة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% إلى 4502.75 دولارًا للأوقية، بعدما لامس مستوى قياسيًا جديدًا عند 4530.60 دولارًا في وقت سابق من الجلسة، كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير بنسبة 0.7% إلى مستوى قياسي جديد عند 4533.60 دولارًا للأوقية.

في المقابل، حام الدولار قرب أدنى مستوى له في شهرين، الذي سجّله يوم الأربعاء الماضي، ما قدّم دعمًا إضافيًا للمعادن النفيسة.

وسجّل الذهب أداءً قويًا خلال عام 2025، مرتفعًا بنحو 72% حتى الآن، مع تحطيمه مستويات قياسية متتالية. ويأتي هذا الأداء مدعومًا بخفض معدلات الفائدة الأميركية وتوقعات المزيد من التيسير النقدي من جانب الفدرالي الأمريكي، إضافة إلى الغموض الجيوسياسي، والطلب القوي من البنوك المركزية في إطار مساعي الدول لتقليص استثماراتها في الأوراق المالية الأميركية والدولار، فضلًا عن ارتفاع حيازات صناديق المؤشرات المتداولة.

وعلى صعيد الاقتصاد الكلي، تُظهر أداة فيد ووتش أن المتداولين لا يزالون يتوقعون خفضين لمعدلات الفائدة الأمريكية خلال العام المقبل، وهي بيئة تميل عادة إلى دعم الأصول التي لا تدر عوائد مثل الذهب.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 3.4% إلى 74.35 دولارًا للأوقية، قبل أن تسجّل أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 75.14 دولارًا، وقفز البلاتين بنسبة 8% ليصل إلى مستوى غير مسبوق عند 2413.62 دولارًا للأوقية، فيما ارتفع البلاديوم بنسبة 4.4% إلى 1757.25 دولارًا للأوقية.