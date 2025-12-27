الصين تحذر من استخدام قوى أجنبية لتقنيات الذكاء الاصطناعي لسرقة البيانات

حذرت وكالة الاستخبارات الصينية، السبت، من أن قوى أجنبية استخدمت تقنيات التزييف العميق وغيرها من تقنيات الذكاء الاصطناعي لإثارة الذعر بين العامة والحصول على معلومات حساسة، مما يشكل تهديداً للأمن القومي الصيني، وفق صحيفة South China Morning Post.

وأوضحت وزارة أمن الدولة الصينية، في مقال نشرته على موقعها الإلكتروني، أن تقنية التزييف العميق (Deepfake)، التي تستخدم خوارزميات التعلم العميق للذكاء الاصطناعي لمحاكاة وتزييف الصور والمقاطع الصوتية والمرئية، قد تُساء استخدامها أو تُوظف بشكل خبيث لتهديد الحقوق القانونية للأفراد والاستقرار الاجتماعي والأمن القومي، بحسب موقع الشرق الإخباري.

وأشارت الوزارة إلى أن بعض "القوى الأجنبية المعادية للصين" استخدمت هذه التقنية لإنشاء مقاطع فيديو مزيفة وحاولت نشرها في الصين "لتضليل الرأي العام وإثارة الذعر".

وأضافت الوزارة أن استخدام الذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى تسريبات بيانات ومخاطر أمنية، واستشهدت بحالة استخدم فيها موظفون أدوات ذكاء اصطناعي مفتوحة المصدر تسمح للمستخدمين بعرض الملفات دون كلمة مرور، مما مكّن شخصاً ما لديه عنوان IP أجنبي من الوصول إلى البيانات الحساسة.

ولمواجهة هذه المخاطر، نصحت الوزارة المستخدمين بتوخي الحذر عند منح أذونات الوصول، وتجنب استخدام الذكاء الاصطناعي عبر الإنترنت لمعالجة البيانات الحساسة، والامتناع عن حفظ كلمات مرور الدفع، وتعطيل مشاركة البيانات والتخزين السحابي.

كما نصحت الوزارة بمراقبة "بصماتهم الرقمية"، ومسح سجلات محادثات الذكاء الاصطناعي دورياً، وتحديث برامج مكافحة الفيروسات، واليقظة عند طلب تقديم بيانات الهوية الشخصية وتفاصيل الحساب المصرفي.

هيئة عالمية لتنظيم الذكاء الاصطناعي

وكان الرئيس الصيني شي جين بينج اقترح إنشاء هيئة عالمية لتنظيم الذكاء الاصطناعي، الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة وترفض إخضاعه لهيئات دولية.

وقال شي خلال اجتماع منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ "أبيك" (APEC) في كوريا الجنوبية، نوفمبر الماضي، إن "منظمة التعاون الدولي للذكاء الاصطناعي" يمكنها وضع "قواعد للحوكمة وتعزيز التعاون، بما يجعل الذكاء الاصطناعي منفعة عامة للمجتمع الدولي".

وكانت هذه أول تصريحات لشي بشأن المبادرة التي كشفت عنها بكين هذا العام، في وقت ترفض فيه الولايات المتحدة الجهود الرامية لتنظيم الذكاء الاصطناعي عبر الهيئات الدولية.

وأضاف شي، في التصريحات التي نقلتها وكالة أنباء الصين الرسمية "شينخوا"، أن "الذكاء الاصطناعي ذو أهمية كبيرة لمستقبل التنمية، ويجب أن يُسخّر لصالح شعوب جميع الدول والمناطق".

وقال مسؤولون صينيون إن "منظمة التعاون الدولي للذكاء الاصطناعي" التي اقترحها شي، يمكن أن تتخذ من مدينة شنغهاي الصينية مقراً لها.