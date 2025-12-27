2000 دولار سعر الليلة الفندقية خلال احتفالات السنة الميلادية فى القاهرة

رفعت بعض الفنادق والمنتجعات السياحية بعدد من المدن السياحية خاصة فى مدن الاقصر وأسوان والقاهرة أسعارها لأرفام فلكية خلال إجازات أعياد الكريسماس ورأس السنة الميلادية، حيث وصلت أسعار الليلة فى فنادق الفايف ستارز إلى 2000 دولار.

وتشهد المدن السياحية حاليًا طفرة سياحية كبيرة وفقًا للحجوزات والتعاقدات التى أبرمها مستثمرو السياحة للموسم السياحى الشتوى الحالى مع استمرار الزخم الذى أحدثه افتتاح المتحف المصرى الكبير والمناخ المناسب الذى تتميز به مصر خلال موسم الشتاء مقارنة ببعض المقاصد السياحية العالمية المنافسة لمصر.

ووفقا لمؤشرات الحجوزات تشهد معظم المدن السياحية حاليا انتعاشة سياحية غير مسبوقة قبل ساعات قليلة من احتفالات الفنادق والمنتجعات السياحية بالمدن السياحية المصرية بأعياد رأس السنة الميلادية.

وتشير المؤشرات الى أن هناك الكثير من الفنادق ستحقق العلامة الكاملة خلال فترة هذه الاحتفالات، والتى تستمر حتى منتصف شهر يناير المقبل.

وكشفت مؤشرات الحجوزات السياحية لمدينة شرم الشيخ عن ارتفاع اشغالات فنادق مدينة السلام خلال النصف الثانى من شهر ديسمبر الجارى والتى تتزامن مع احتفالات أعياد الكريسماس ورأس السنة الميلادية وأن حجوزات السائحين الروس والإيطاليين والألمان تأتى على رأس قائمة حجوزات الكريسماس ورأس السنة الميلادية.

كما كشفت مؤشرات حجوزات الفنادق خلال إحتفالات أعياد الكريسماس ورأس السنة الميلادية عن ارتفاع كبير فى معدل الحجوزات بفنادق الغردقة ومرسى علم والقاهرة الكبرى والأقصر وأسوان والعين السخنة، وأن هناك كثيرًا من الفنادق والمنتجعات السياحية حققت العلامة الكاملة 100%.

وتباينت ردود أفعال القطاع السياحى ما بين مؤيد ومعارض لقيام أصحاب المنشأت الفندقية والسياحية لرفع أسعار المنشآت السياحية والفندقية لأسعار خيالية مستغلين زيادة الطلب على المقصد السياحى خلال هذه الفترة، والتى تشهد فيها المدن السياحية المنافسة موجة صقيع وأمطار وأجواء متقلبة باستمرار.. ما بين رافض لهذا الإجراء، والذى يرى أن رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه سيؤثر بالسلب على الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال الفترة المقبلة.

وما بين مؤيد لزيادة أسعار المنتج السياحى المصرى وزيادة معدل إنفاق السائحين بصورة تتناسب مع مقوماتنا السياحية وتزامنا مع زيادة الطلب على المقصد السياحى المصرى خلال الفترة الأخيرة خاصة بعد الافتتاح المبهر للمتحف المصرى الكبير نوفمبر الماضى.

ويرى الدكتور عاطف عبداللطيف، نائب رئيس جمعية مستثمرى السياحة بمرسى علم، أن موسم الكريسماس ورأس السنة الميلادية هو امتحان تشغيل على الهواء مباشرة من ينجح فيه لا يربح أسبوعًا بل يربح سمعة وعائدًا يمتد طوال العام.

أضاف عبداللطيف أنه يجب التعامل مع الكريسماس ورأس السنة باعتبارهما ذروة تشغيلية قبل أن يكونا موسم احتفالات لأن الحكم على جودة المقصد فى هذه الأيام يصدر من تفاصيل صغيرة تقاس بحدة تشمل زمن الانتظار فى الاستقبال ودقة مواعيد التحركات وجودة ونظافة وسلاسة إجراءات الوصول وقدرة الفندق وشركة السياحة والنقل على العمل تحت ضغط مرتفع دون اهتزاز الخدمة. وأشار الى إنه مع اقتراب نهاية 2025، ظهرت مؤشرات تشغيلية تؤكد أننا فى «موسم ضغط»، حيث تجاوزت نسب الإشغال 90% فى مدن ساحلية وشاطئية مثل الغردقة وشرم الشيخ والساحل الشمالى، مؤكدا أن الطلب على مصر مرتفع لكن أى «اختناق» فى المطار أو النقل أو الاستقبال سيتحول فورًا إلى تقييمات سلبية وهذا أخطر من خسارة عملية بيع لأنه خسارة سمعة.

وكشف نائب رئيس جمعية مستثمرى السياحة بمرسى علم عن أن مؤشرات الحجوزات والتعاقدات السياحية تشير إلى أن المدن السياحية المصرية تشهد حاليًا ارتفاعًا كبيرًا فى اشغالات الفنادق خلال احتفالات أعياد الكريسماس ورأس السنة الميلادية وأن معدلات إشغالات الفنادق والمنتجعات فى معظم المدن السياحية ستتجاوز 90%، وستصل فى بعض الفنادق إلى 100%، بسبب الإقبال الكبير وحرص العديد من السائحين الأجانب على قضاء هذه الاحتفالات فى المقصد السياحى المصرى.

وأشار إلى أن نسب إشغالات الفنادق العائمة العاملة بين الأقصر وأسوان ستصل إلى أكثر من 95% خلال فترة أعياد الكريسماس ورأس السنة الميلادية فيما ستصل إشغالات الفنادق العائمة العاملة بين القاهرة وأسوان إلى 100%. مرجعة ذلك إلى وجود إقبال كبير من السياح الأجانب على زيارة المواقع والمتاحف الأثرية الموجودة بالقاهرة والجيزة والأقصر وأسوان خلال فصل الشتاء الحالى.