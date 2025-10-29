شرط جديد يعطل تجديد عقد محمد السيد مع الزمالك

اصطدمت مفاوضات نادي الزمالك مع لاعبه محمد السيد، نجم خط الوسط الشاب، من أجل تجديد عقده مع القلعة البيضاء، بأزمة جديدة.

وينتهي عقد السيد بنهاية الموسم الحالي، فيما سعى الزمالك طوال الفترة الماضية لتجديد عقد اللاعب، إلا أنه يصطدم كل مرة بحاجز التعثر.

وعلمـت "الشروق" أن اللاعب كان قد طلب الحصول على 10 ملايين جنيه في الموسم من أجل تجديد عقده، في المقابل عرض جون إدوارد المدير الرياضي، عقدا لمدة 4 مواسم.

ويتضم الموسم الأول حصول اللاعب على 5 ملايين، ومثلها في الثاني، وبزيادة مليون جنيه في الموسمين الثالث والرابع، مع وضع ربط قيمة عقده بنسبة المشاركة.

واتفق اللاعب مع وكيله على شروط العقد لكن الأمر اصطدم بطلب من نجم الزمالك الشاب وهو الحصول على قيمة الموسم الأول كاملا، هو ما رفضه النادي، لتعود المفاوضات لنقطة الصفر.