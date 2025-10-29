وثق أهالي غزة مقطع فيديو يرصد استخدام قوات الاحتلال الإسرائيلي لطائرات «كواد كابتر» في توجيه رسالة تحثهم على الالتزام بالهدنة وتسليم جثث جميع الأسرى.

ونقل أحد الأهالي، الرسالة الصوتية التي بثتها الطائرة، وجاء فيها: «يا أيها الذين آمنوا التزموا بوقف إطلاق النار وأرجعوا جثث الأسرى والمخطوفين».

وأمس الثلاثاء، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، تأجيلها لتسليم جثة أسير إسرائيلي بسبب خروقات الاحتلال.

ونوهت القسام، في بيان صادر عنها، أنها عثرت على جثة أحد أسرى الاحتلال خلال عمليات البحث في أحد الأنفاق جنوبي القطاع، وأنها ستؤجل تسليمها الذي كان مقررًا اليوم، بسبب خروقات الاحتلال.

وأشارت إلى أن «أي تصعيدٍ إسرائيلي سيعوق عمليات البحث والحفر وانتشال الجثامين، مما سيؤدي لتأخير استعادة الاحتلال لجثث قتلاه».

