 فيديو.. كواد كابتر تابعة للاحتلال تنادي في دير البلح: يا أيها الذين آمنوا التزموا بالهدنة ورجعوا الجثث - بوابة الشروق
الأربعاء 29 أكتوبر 2025 8:11 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. هل تنجح خطة الـ21 بندًا لترامب في إنهاء حرب غزة؟

النتـائـج تصويت

فيديو.. كواد كابتر تابعة للاحتلال تنادي في دير البلح: يا أيها الذين آمنوا التزموا بالهدنة ورجعوا الجثث


نشر في: الأربعاء 29 أكتوبر 2025 - 7:04 م | آخر تحديث: الأربعاء 29 أكتوبر 2025 - 7:06 م

وثق أهالي غزة مقطع فيديو يرصد استخدام قوات الاحتلال الإسرائيلي لطائرات «كواد كابتر» في توجيه رسالة تحثهم على الالتزام بالهدنة وتسليم جثث جميع الأسرى.

ونقل أحد الأهالي، الرسالة الصوتية التي بثتها الطائرة، وجاء فيها: «يا أيها الذين آمنوا التزموا بوقف إطلاق النار وأرجعوا جثث الأسرى والمخطوفين».

وأمس الثلاثاء، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، تأجيلها لتسليم جثة أسير إسرائيلي بسبب خروقات الاحتلال.

ونوهت القسام، في بيان صادر عنها، أنها عثرت على جثة أحد أسرى الاحتلال خلال عمليات البحث في أحد الأنفاق جنوبي القطاع، وأنها ستؤجل تسليمها الذي كان مقررًا اليوم، بسبب خروقات الاحتلال.

وأشارت إلى أن «أي تصعيدٍ إسرائيلي سيعوق عمليات البحث والحفر وانتشال الجثامين، مما سيؤدي لتأخير استعادة الاحتلال لجثث قتلاه».

https://www.youtube.com/shorts/uriGzfy56ow

 

 

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك