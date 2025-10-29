السكة الحديد تعلن بدء العمل بالتوقيت الشتوي منتصف ليل غدا الخميس

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بدء العمل بالتوقيت الشتوي على رحلات القطارات اعتبارًا من منتصف ليل يوم الخميس الموافق 30 أكتوبر 2025، حيث سيتم تأخير الساعة بمقدار 60 دقيقة عند بلوغ منتصف الليل (00:00)، لتصبح الساعة (23:00) من مساء اليوم نفسه.

وأكدت الهيئة، في بيانها اليوم، أن هذا التعديل يأتي ضمن تطبيق الدولة للتوقيت الشتوي السنوي، مع الحرص على توضيح تأثيره على مواعيد تشغيل القطارات بالشبكة القومية، مشيرة إلى أن القطارات التي تقوم بين الساعة 23:00 و23:59 مساء (بالتوقيت الصيفي القديم) سيتم اعتبارها قياما مبكرا وفقا للتوقيت الشتوي الجديد.

وتابعت أن القطارات التي تكون في مسيرها أثناء تغيير الساعة ستواصل رحلتها بشكل طبيعي دون أي تعديل في خط سيرها أو محطاتها، وأن الرحلات التي تبدأ بعد منتصف الليل (00:00) ستسير وفقا للتوقيت الشتوي الجديد المعتمد.

وناشدت الهيئة الركاب مراعاة التوقيت الجديد واتخاذ ما يلزم من ترتيبات تتناسب مع التعديل الزمني لرحلاتهم، مؤكدة حرصها الدائم على انتظام حركة التشغيل وتقديم الخدمات بأعلى مستويات الكفاءة والانضباط لخدمة المسافرين في مختلف المحافظات.