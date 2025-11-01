زاهي حواس: المتحف المصري الكبير جوهرة تُنير ثقافة العالم

قال الدكتور زاهي حواس عالم الآثار الشهير، إن أكثر شخصين سعداء بافتتاح المتحف المصري الكبير اليوم هما هو ووزير الثقافة الأسبق فاروق حسني، موضحًا أن هذا الافتتاح يمثل تحقيقًا لحلم طال انتظاره.

وأضاف خلال مداخلة عبر برنامج صباح جديد على قناة القاهرة الإخبارية، أنهما بدآ مشوارًا طويلًا في بناء هذا الصرح العظيم، لكن أحداث عام 2011 تسببت في تأجيل الافتتاح لسنوات.

وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أولى المشروع اهتمامًا كبيرًا، من خلال الاجتماعات والمتابعة اليومية لمراحل التنفيذ، حتى خرج المتحف المصري الكبير في صورته النهائية المبهرة التي يراها العالم اليوم، مؤكدًا أن هذا الدعم الرئاسي كان سببًا رئيسيًا في استكمال الحلم وتحويله إلى واقع ثقافي عالمي.

ولفت إلى أن المتحف المصري الكبير أصبح اليوم جوهرة تُنير الثقافة في العالم كله، مشيرًا إلى أن جميع دول العالم خصصت شاشات عرض لبث هذا الحدث التاريخي مباشرة، معربا عن فخره الكبير بهذا اليوم الذي وصفه بـ«الاحتفال العظيم».

وأكد حواس، أن سعادته لا يمكن وصفها وهو يرى الحلم المصري يتحقق أمام أعين العالم.

ويشهد الرئيس السيسي، مساء السبت، افتتاح المتحف المصري الكبير، والذي يُمثل حدثًا استثنائيًّا في تاريخ الثقافة والحضارة الإنسانية.

وقالت رئاسة الجمهورية، في بيان، إنه من المقرر أن يُشارك في حفل الافتتاح ٧٩ وفدًا رسميًا، بينهم ٣٩ وفدًا برئاسة ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات، بما يعكس اهتمام المجتمع الدولي بالحضارة المصرية العريقة وبالدور الثقافي والإنساني المتفرد الذي تضطلع به مصر.