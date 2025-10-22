قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، إنه تولى المنصب في ظروف شديدة القسوة والصعوبة، مشيرًا إلى أن التحديات والمخاطر تحيط بمصر من كل اتجاه.

وأضاف خلال الحلقة الأولى من بودكاست «دبلوكاست Diplocast»، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، مساء الثلاثاء، أنه يفخر بأنه وزير خارجية لدولة عظيمة مثل مصر، كما يعتز بنيل ثقة رئيس الجمهورية.

وأكمل: «نستلهم من الله ورئيس الجمهورية، وهذا ليس تزيدا ولا نفاق، الواحد مرتبك جدًا في أزمات وجودية وكل يوم مصيبة وكل ساعة مشكلة، لكن لما تتكلم مع الرئيس، تجد الثبات والهدوء والاتزان والحكمة والبصيرة».

وأكد أن ثقته في الله وفي الدولة المصرية «لا حدود لها»، مضيفًا: «لكن عندما تنال الطمأنينة والثقة من رئيس الجمهورية فهي مسألة مهمة، تجعلنا واثقين أن ربنا لن يخذلنا أو يتخلى عن هذا البلد العظيم».

ونوه أن مصر لحقت بها أزمات متعددة على مدار آلاف السنوات، قائلًا إن هناك أوطان أخرى تعرضت لأقل من ربع الأزمات التي تعرضت لها مصر، واختفت من تاريخ الإنسانية.

وأشار إلى أن «الحضارة المصرية مستمرة وممتدة بسبب عناية الله»، مستطردًا: «وربنا سخر لها شخصية وطنية عظيمة تتحمل المسئولية وقت الأزمات، كالأزمة الوجودية بعد 2011.. إما نكون أو لا نكون».

وذكر أن مصر بعد 2011 لم يكن أمامها سوى خيارين، إما سلوك مسار دول أخرى مثل سوريا وليبيا والدخول إلى نفق مظلم، أو المضي قدمًا والاتجاه نحو الأمام وهو ما حدث عام 2013.

واستطرد: «المسئوليات الملقاة على عاتقي تتضاءل عندما أرى رأس الدولة وهو يحمل هموم أكثر من 110 ملايين مواطن، إضافة إلى 10 ملايين لاجئ، وتحديات من الشرق والغرب والشمال والجنوب».