جرام الذهب يرتفع 150 جنيها ويسجل مستوى تاريخيا عند 5850

الجنيه الذهب يصعد قرب 47 ألف جنيه

واصلت أسعار الذهب الارتفاع في أسواق الصاغة المحلية لأعلى مستوياتها على الإطلاق خلال تعاملات اليوم الجمعة.

وقفز سعر عيار 21 - الأكثر تداولا في مصر – خلال تعاملات الجمعة بنحو 150 جنيها ليصل إلى 5850 جنيها دون احتساب المصنعية.

وزاد سعر الجرام عيار 18 ليسجل 5014 جنيها، وارتفع سعر الجرام عيار 24 ليسجل 6685 جنيها، كما صعد سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 46800 جنيه، بدون احتساب ضريبة الدمغة والقيمة المضافة.

وتتأثر أسعار الذهب في السوق المحلية بثلاثة عوامل رئيسية: أولها التغيرات في الأسعار العالمية، وثانيها تذبذب سعر صرف الدولار، إذ يؤدي ارتفاع العملة الأمريكية إلى زيادة أسعار الذهب، وأخيرًا آلية العرض والطلب.

وتزداد جاذبية الذهب كملاذ استثماري آمن في ظل تصاعد الاضطرابات الجيوسياسية، وخلال فترات الحروب والأزمات والأوبئة.

يأتي ذلك مدفوعا بصعود الأوقية عالميا إلى مستويات قياسية جديدة، حيث كسرت أسعار المعدن الاصفر عالميا مستوى 4300 دولار للأونصة لأول مرة، وذلك مع إقبال المستثمرين على المعدن الأصفر، كملاذ آمن، في ظل تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وإغلاق الحكومة الأميركية، في حين دعمت الرهانات على خفض أسعار الفائدة هذا الاتجاه.

وزادت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 2.8% إلى 4325.35 دولار للأونصة في أحدث تعاملات. في حين ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 2.5% إلى 4304.60 دولارات عند التسوية.

وارتفع الذهب بنسبة تتجاوز 60% منذ بداية العام الحالي، بدعم من التوترات الجيوسياسية، والرهانات على خفض معدلات الفائدة الأمريكية، إلى جانب عمليات الشراء من البنوك المركزية، والتخلص من الدولار، وأيضا التدفقات القوية إلى صناديق الاستثمار المتداولة.

والأربعاء الماضي، رفع بنك HSBC توقعاته لمتوسط سعر الذهب للعام الحالي إلى 3355 دولارا للأونصة، مرجعا ذلك إلى الطلب على الملاذ الآمن بسبب التوترات الجيوسياسية، وعدم اليقين الاقتصادي، وتراجع الدولار الأمريكي.