قال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن ما أُثير بشأن تخفيض وزن عبوة الزيت التمويني غير صحيح.

وأضاف خلال تصريحات نقلها الإعلامي عمرو أديب خلال برنامج «الحكاية» المذاع عبر «MBC مصر» أن المنظومة التموينية كانت وما زالت تعمل وفقا لنظام ثابت ومستمر، من خلال طرح عبوة زيت تمويني بوزن 800 ملل بسعر 30 جنيها للمستهلك النهائي.

وأشار إلى أن القيمة السوقية للعبوة تصل إلى 52 جنيها، موضحا أن ما حدث ليس تخفيضا للعبوة الحالية، ولكن «طرح إضافي» لسلعة جديدة على قائمة الخيارات التموينية.

ولفت إلى إتاحة عبوة زيت إضافية بوزن وسعر مختلفين، وهي عبوة 700 ملل وتُباع للمستهلك النهائي بسعر 27 جنيها، في حين يصل سعرها في السوق الحر إلى 47 جنيها.

وأوضح أن الهدف توسيع دائرة الخيارات المتاحة أمام المواطن حامل البطاقة التموينية، ليتمكن من اختيار ما يناسب احتياجاته.



وذكر أن قيمة الدعم المقدم للفرد على بطاقة التموين، 50 جنيها شهريا، مشيرا إلى إمكانية الحصول على كيس سكر بسعر 12.6 جنيه، بينما يتراوح سعره في القطاع الخاص بين 27 لـ30 جنيها، بالإضافة إلى زجاجة الزيت المدعومة بسعر 30 جنيها، وكيس مكرونة في حدود 8 جنيهات.