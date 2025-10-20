قال محسن السعيد، عضو مجلس إدارة شعبة الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة في اتحاد الصناعات، إن الارتفاعات الأخيرة في أسعار الذهب لم تكن متوقعة، مشيرًا إلى أن سعر الأونصة بلغ الآن 4530 دولارًا.

وأرجع خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الستات»، الذي تقدمه الإعلامية سهير جودة عبر فضائية «النهار»، مساء الاثنين، الزيادات غير المتوقعة إلى اضطراب الأحداث الجيوسياسية العالمية، وهبوط سعر الدولار، وخفض الفائدة في البنك الفيدرالي الأمريكي.

وتوقع أن يصل سعر الأونصة بنهاية سنة 2026 إلى 4900 دولار، مضيفًا: «ربما يحدث تراجع لفترات بسيطة، لكن الزيادة ستظل مستمرة وسريعة».

ونصح المواطنين بالشراء في هذا التوقيت لأن الذهب ملاذ آمن، قائلًا إن المواطن عليه اللجوء إلى البيع في حالة الاحتياج لسيولة نقدية فقط.

وفي سياق متصل، أشار إلى أن أسعار الفضة زادت في 2025 بنسبة 70%، متوقعًا استمرار تلك الزيادة خلال الفترة المقبلة، لأن المعروض في السوق العالمي قليل جدًا

واعتبر أن الاستثمار في سبائك الفضة «جيد جدًا» خلال تلك الفترة، موضحًا أن الشخص بإمكانه الاستثمار في السبائك التي يبدأ وزنها من 100 جرام وحتى كيلو.



