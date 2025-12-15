 تنظيم داعش يعلن مسئوليته عن هجوم استهدف دورية تابعة لقوات الأمن السورية في إدلب - بوابة الشروق
الإثنين 15 ديسمبر 2025 2:55 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما تقييمك لمجموعة المنتخب المصري في كأس العالم برفقة بلجيكا وإيران ونيوزيلندا؟

النتـائـج تصويت

تنظيم داعش يعلن مسئوليته عن هجوم استهدف دورية تابعة لقوات الأمن السورية في إدلب


نشر في: الإثنين 15 ديسمبر 2025 - 1:17 م | آخر تحديث: الإثنين 15 ديسمبر 2025 - 1:17 م

أعلن تنظيم «داعش» الإرهابي مسئوليته عن هجوم استهدف دورية تابعة لقوات الأمن التابعة للحكومة السورية على طريق معرة النعمان في محافظة إدلب، يوم أمس.

ومساء أمس، تعرضت دورية لأمن الطرق لكمين مسلح في منطقة معرة النعمان جنوب الجسر الجنوبي، بالقرب من مغسلة الدرويش.

وبحسب ما نشره موقع المرصد السوري لحقوق الإنسان، أسفر الحادث عن مقتل 4 عناصر، إضافة إلى إصابة آخرين.

وأعلنت وزارة الداخلية السورية في بيان بتطبيق «تلجرام»، مقتل أربعة من عناصر إدارة أمن الطرق في وزارة الداخلية، وأُصيب عنصر خامس، إثر استهدافٍ تعرّضت له إحدى الدوريات أثناء تنفيذ مهامها على طريق معرّة النعمان، جنوب محافظة إدلب.

وقالت إن «الوحدات الأمنية المختصة أجرت عمليات تمشيط مكثفة في المنطقة، بهدف ملاحقة المتورطين في الهجوم».

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك