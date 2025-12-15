ويتكوف وكوشنر يطلعان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على مستجدات خطة ترامب بشأن غزة

ذكر مسئول أوروبي أن ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، مبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أطلعا وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين، على المستجدات بشأن خطة ترامب حول قطاع غزة خلال مؤتمر عبر الفيديو.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو في وقت سابق من اليوم، إنه اقترح على مسئولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، إطلاع المبعوثين الأمريكيين لوزراء خارجية التكتل على آخر المستجدات حول تنفيذ الخطة خلال اجتماع في بروكسل.

يأتي هذا فيما تحث واشنطن إسرائيل على الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة، الذي ينص على إنشاء قوة استقرار دولية في القطاع، وتشكيل حكومة تكنوقراط لإدارة شئون غزة، فضلاً عن البدء بإعادة الإعمار، وانسحاب القوات الإسرائيلية.

وتأمل إدارة ترامب في تجنيد نحو 5000 جندي بحلول موعد نشر قوة الاستقرار الدولية المقرر مطلع العام المقبل، مع إمكانية توسيعها إلى 10 آلاف جندي بحلول نهاية 2026. كما تسعى إلى حث الدول الأوروبية على المشاركة في تلك القوات.

وفي السياق، أشار مسئولون أمريكيون وإسرائيليون إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية تواصلت مع أكثر من 70 دولة لطلب مساهمات عسكرية أو مالية. إلا أنهم أفادوا بأن 19 دولة أبدت حتى الآن اهتمامها بالمشاركة بشكل أو بآخر، وفق ما نقلت سابقاً صحيفة «وول ستريت جورنال».

وعرضت عدة حكومات أوروبية التدريب أو الدعم الاستشاري أو التمويل، غير أنها لا تزال مترددة بشأن نشر قوات على الأرض بسبب مخاوف من مواجهات محتملة مع حماس.