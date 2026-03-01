اليونان تعرب عن قلقها البالغ إزاء تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وتدعو إلى ضبط النفس

أعربت اليونان، العضو غير الدائم في مجلس الأمن الدولي عن "قلقها البالغ" إزاء تصاعد الصراع في الشرق الأوسط في وقت متأخر أمس السبت، داعية إلى "ضبط النفس والعودة إلى مفاوضات جادة" بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وأدلت بهذا التصريح سفيرة اليونان الدائمة لدى الأمم المتحدة، أجلايا بالتا، في اجتماع طارئ لمجلس الأمن، عقد أمس السبت، قبل ساعات من تأكيد إيران مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي في غارة جوية في طهران، حسب صحيفة كاثيميريني اليونانية اليوم الأحد.

وأعربت بالتا عن "قلق اليونان العميق إزاء التصعيد أمس السبت"، وأشارت إلى أن "هدفنا يجب أن يكون العودة إلى مفاوضات جادة نحو تسوية سلمية، وفقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".

وذكرت بالتا أن اليونان تحذر من أن "ضبط النفس أمر ملح" محذرة أيضا من أن "خطر نشوب صراع إقليمي أوسع، مع ما يترتب عليه من عواقب وخيمة محتملة على السلام والأمن الدوليين هو خطر حقيقي".

وفي الوقت نفسه، أدانت اليونان بشدة الهجمات الإيرانية على البحرين والأردن والكويت وقطر والسعودية والإمارات.