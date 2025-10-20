رئيس البرلمان العربي: مصر كانت وستظل ركيزة الأمن والاستقرار في المنطقة

التقى محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، مع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ151 للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة بمدينة جنيف.

وخلال اللقاء، عبّر رئيس البرلمان العربي عن تقديره العميق للجهود الكبيرة والمخلصة التي تبذلها مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في دعم العمل العربي المشترك، والدفاع عن القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وأكد اليماحي، أن مؤتمر شرم الشيخ الأخير الذي استضاف قادة دول العالم على أرض مصر مثّل نقطة تحول مهمة في وقف نزيف الدم الفلسطيني ووضع حد لمعاناة الشعب في غزة، مشيرًا إلى أن نجاح هذا المؤتمر يعكس عراقة الدبلوماسية المصرية وقدرتها على توحيد المواقف الدولية دفاعًا عن العدالة والإنسانية، ويؤكد أن مصر كانت وستظل قلب العروبة النابض وركيزة الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وأشاد رئيس البرلمان العربي بما حققته رئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي لمجلس النواب من تعاون مثمر وبنّاء مع البرلمان العربي، معربًا عن خالص التقدير والعرفان لدعمه الدائم ومساندته لجهود البرلمان العربي في أداء مهامه وتمكينه من الاضطلاع بدوره العربي الفاعل.

كما أشار اليماحي إلى أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها البرلمانية والتنفيذية تمثل دعامة أساسية في منظومة العمل العربي المشترك، مؤكدًا حرص البرلمان العربي على تعزيز مسارات التنسيق والتشاور المستمر مع مجلس النواب المصري على كافة المستويات.

وفي ختام اللقاء، أعرب رئيس البرلمان العربي عن تقديره الشخصي الكبير للدكتور المستشار جبالي، مشيدًا بما قدمه من عطاءات متميزة وما لديه من خبرة قانونية وبرلمانية رفيعة أسهمت في تطوير العمل البرلماني العربي، متمنيًا لمعاليه دوام التوفيق والسداد.

من جانبه، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي أن البرلمان المصري يعتز بعلاقاته الراسخة مع كافة الدول العربية ويعتز باحتضانه البرلمان العربي ومؤسسات العمل العربي المشترك، ويحرص على مواصلة التعاون والتنسيق الدائم بما يخدم قضايا الأمة العربية ويعزز وحدة الصف العربي في المحافل البرلمانية الدولية، مشيدًا بما يقوم به البرلمان العربي برئاسة اليماحي من جهود حثيثة لتفعيل الدبلوماسية البرلمانية العربية والدفاع عن القضايا العادلة في مختلف المحافل.