العراق: لن نسمح باستخدام أراضينا لتهديد إيران

شدد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، الإثنين، على أن بلاده "لن تسمح بأي شكل من الأشكال" باستخدام أراضيها أو أجوائها "لتهديد إيران أو أي دولة مجاورة".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك في طهران، مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، وفق وكالة الأنباء العراقية الرسمية "واع".

وقال الأعرجي، إن "العراق لن يسمح بأي شكل من الأشكال باستخدام أراضيه أو أجوائه لتهديد إيران أو أي دولة مجاورة".

وأشار إلى "التزام بغداد الكامل بالاتفاق الأمني الموقّع مع طهران".

وفي أغسطس الماضي، وقَّع العراق وإيران مذكرة تفاهم مشتركة تتعلق بالتنسيق الأمني للحدود المشتركة بين البلدين.

الأعرجي، أضاف أن "الحكومة العراقية تعمل من أجل ترسيخ الاستقرار في المنطقة ومنع أي تصعيد أو توتر قد يهدد الأمن الإقليمي".

ولفت إلى أن "العراق قدّم شكوى رسمية ضد الكيان الصهيوني إلى مجلس الأمن الدولي".

وفي 13 يونيو الماضي شنت تل أبيب بدعم أمريكي عدوانا على إيران استمر 12 يوما، وردت الأخيرة باستهداف إسرائيل بصواريخ بالستية وطائرات مسيرة، قبل أن تعلن الولايات المتحدة في 24 من الشهر ذاته وقفا لإطلاق النار.

وآنذاك، قالت الخارجية العراقية، إن بغداد تقدمت بـ"شكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي، أعربت فيها عن إدانتها واستنكارها الشديدين لقيام الكيان الإسرائيلي بخرق الأجواء العراقية، واستخدامها في تنفيذ اعتداءات عسكرية بالمنطقة".

وأوضح الأعرجي بالمؤتمر الصحفي أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني جدد في لقاءاته مع قادة العديد من الدول "موقف بغداد الرافض لأي استخدام للأجواء العراقية في شن هجمات على إيران".

ولفت إلى أن "العراق يعارض فرض أي نوع من العقوبات على الدول الأخرى.. نؤمن بأن المشاكل يجب أن تُحل من خلال الحوار والطرق الدبلوماسية".

وفي سياق متصل، أشار الأعرجي إلى أن "مشاركة العراق في قمة شرم الشيخ (الأسبوع الماضي) كان بهدف وقف المجازر في غزة، واليوم منطقتنا تعاني بشدة من الاعتداءات الصهيونية المتكررة، ويجب عدم السماح بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار في غزة".

من جهته، قال لاريجاني: "بحثنا اليوم عددا من القضايا الأمنية المهمة، وراجعنا المسائل التي طُرحت خلال زيارتي الأخيرة إلى بغداد (في أغسطس الماضي)، إلا أن محور المباحثات كان توسيع العلاقات الاقتصادية بين البلدين".

وأردف: "إذا أردنا لعلاقاتنا الاقتصادية أن تبقى مستقرة، فلا بد من توطيد علاقاتنا الأمنية أيضا".

وفي وقت سابق الاثنين، وصل الأعرجي إلى طهران على رأس وفد أمني رفيع، في زيارة غير معلنة المدة.