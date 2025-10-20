علقت نقابة الأشراف على ما أثير مؤخرًا بشأن الاحتفال بمولد السيد أحمد البدوي ونسبه إلى آل البيت، مؤكدةً "عددًا من الحقائق الشرعية والتاريخية حول المناسبة ومكانة السيد البدوي".

وأوضحت النقابة في بيان اليوم الاثنين، أن "إجماع علماء الأنساب والمؤرخين الموثوقين يثبت أن نسب القطب الرباني السيد أحمد البدوي يتصل بالإمام الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته، وهو فرع أصيل من الشجرة النبوية المباركة، ما يضفي على مكانته الروحية والاجتماعية تقديرًا خاصًا في قلوب المسلمين والمصريين".

وأكدت النقابة "مشروعية الاحتفال بموالد آل البيت والأولياء الصالحين، كما أفتت بذلك دار الإفتاء المصرية وجمهور من العلماء"، موضحةً أن هذه الاحتفالات تعبير عن المحبة والتقدير لهؤلاء الأعلام، وتذكير بسيرتهم العطرة واقتداء بفضائلهم، وهي من «أيام الله» التي تستحق الذكر والشكر.

وشددت النقابة على ضرورة أن تقتصر مظاهر الاحتفال على الذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقراءة القرآن الكريم، ومدح آل البيت والأولياء، وإطعام الطعام، والاجتماع على الخير، مع تجنب أي ممارسات تخالف الشريعة.

وأضافت أن حب المصريين لآل البيت الكرام هو جزء أصيل من عقيدتهم وهويتهم الثقافية والدينية، وأن التاريخ أثبت تعلقهم الشديد بآل بيت النبي وأوليائه الصالحين، وهو ما يفسر الإقبال الكبير على الموالد، وفي مقدمتها مولد السيد أحمد البدوي، بدافع المحبة والوفاء لآل البيت النبوي الشريف.

واختتمت نقابة الأشراف بيانها بمناشدة الجميع تحري الدقة في نقل المعلومات، والرجوع إلى المصادر الموثوقة، وتجنب إثارة الجدل حول قضايا محسومة شرعًا وتاريخيًا، مؤكدة أن وحدة الصف والمحبة هي السبيل لرفعة الأمة وتقدمها.