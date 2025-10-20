ضبط متهمين بالتعدى على سيدة بالضرب وتمزيق ملابسها في البحيرة

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، القبض على متهمين بالتعدى على سيدة بالضرب وتمزيق ملابسها بالبحيرة.
رصدت أجهزة وزارة الداخلية تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعي تضمن تعدي شخصان على سيدة بالضرب وتمزيق ملابسها بالبحيرة.
بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو ربة منزل – مقيمة بمنطقة الرحمانية، وبسؤالها قررت أنه بتاريخ 25 يوليو 2025حدثت مشادة كلامية بينها وبين شقيق زوجها ووالده "الظاهران بمقطع الفيديو"ز
وذلك إثر خلافات بين زوجها وشقيقه حول ملكية قطعة أرض زراعية كائنة بدائرة المركز ، وقيامهما على إثر ذلك بالتعدى عليها بالضرب دون حدوث ثمة إصابات.
أمكن ضبط المتهمين، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.