نتنياهو يزعم: حماس تنازلت عن مطالبها الصعبة بعد إدراك أنها ستباد

زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن حركة حماس "تنازلت عن مطالبها الصعبة بعد أن أدركت أنها ستُباد"، مؤكدا الإصرار "على تحقيق كل أهداف الحرب وسنحققها واستطعنا ذلك لأن حماس شعرت بالسيف على رقبتها"، بحسب ما نقلته قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الاثنين.

وقال نتنياهو، خلال جلسة بالكنيست: "غير صحيح أن الصفقة الحالية كانت معروضة علينا قبل أشهر، ولم تكن حماس مستعدة لقبول الاتفاق من قبل"، مدعيا أن "الضغط على حماس وصل ذروته بقرار الدخول إلى مدينة غزة."

وأضاف: "نعمل دون كلل لإعادة جثث المخطوفين القتلى"، مؤكدا: "المهمة لم تنته بعد إذ لا تزال هناك جثث لإسرائيليين في قطاع غزة".

وتابع: "لو أني أذعنت للضغوط وتراجعت لانتصرت حماس ولزحفت قوة الرضوان إلى الجليل".

هذا وأفادت قناة سكاي نيوز عربية بأن جلسة الكنيست شهدت جدلا بين نتنياهو وعدد من النواب، وتم إخراج الساخطين من الجلسة.