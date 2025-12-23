جيش الاحتلال يتوغل في دير البلح ويقصف مناطق عدة شرق قطاع غزة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تجدد القصف الجوي والمدفعي الإسرائيلي على أنحاء متفرقة من قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، في وقت استمرت فيه أعمال نسف منازل المدنيين أو ما تبقى منها.

وأفاد مراسل «الغد» بإطلاق آليات الاحتلال النار بشكل متواصل على مناطق شرقي مدينة غزة مصحوبة بقصف مدفعي، وكذلك المناطق الشمالية من قطاع غزة داخل الخط الأصفر الخاضع للسيطرة الإسرائيلية.

وتابع أن الطيران الحربي الإسرائيلي أغار فجر اليوم، على المناطق الشرقية من مدينة غزة، تزامنًا مع قصف مدفعي استهدف أطراف أحياء الزيتون والشجاعية والتفاح.

كذلك تعرضت بيت لاهيا وجباليا والمناطق الشرقية لمخيم جباليا لعملية إطلاق نار كثيف من آليات ومسيرات جيش الاحتلال.

وفي وسط القطاع، أفاد المراسل بتوغل آليات الاحتلال شرقي مدينة دير البلح وسط إطلاق نار كثيف صوب المنازل، خاصة القريبين من الخط الأصفر.

وأطلقت مدفعية الاحتلال قذائفها على المناطق الشرقية من مخيمي البريج والمغازي وبلدة المصدر شرق دير البلح.

وبالتزامن مع ذلك، شن الطيران الإسرائيلي غارات على شرق دير البلح، وشرق مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وأشار مراسل «الغد» إلى أن جيش الاحتلال نسف مربعًا سكنيًا شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأكد أن جيش الاحتلال، يعمل على توسيع المنطقة الصفراء، إذ وضع المكعبات الصفراء على مفترق بلدة بني سهيلا لفصل المناطق الشرقية عن الغربية لمدينة خان يونس.

وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية أيضًا في مدينة رفح جنوبي القطاع، تزامنًا مع دوي انفجارات ضخمة ناجمة عن عمليات نسف تنفذها قوات الهندسة بجيش الاحتلال. بينما تطلق الزوارق الحربية النار بكثافة على خيام النازحين على شواطئ رفح وخان يونس.

ومنذ اتفاق وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي، بلغت حصيلة ضحايا الانتهاكات الإسرائيلية 405 شهداء، و1115 إصابة، وجرى انتشال 649 جثمانا.