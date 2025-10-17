ضبط قائد «توك توك» صوّر فتاتين بملابس خادشة ونشر الصور لزيادة المشاهدات

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

رصدت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تداول منشور مدعوم بصور على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن استقلال فتاتين مركبة «توك توك» وهما ترتديان ملابس خادشة للحياء، وقيام آخر بتصويرهما أثناء قيامهما بتصرفات منافية للآداب العامة.

بالفحص، أمكن تحديد وضبط مركبة «التوك توك» الظاهرة بالصور، وقائدها (القائم بتصوير الفتاتين ونشر الصور على مواقع التواصل الاجتماعي)، وعُثر بحوزته على الهاتف المحمول المستخدم في الواقعة.

وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة على سبيل اللهو مع صديقتيه (تم ضبطهما)، وذلك بهدف زيادة نسب المشاهدات على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي.

تم التحفظ على المركبة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.