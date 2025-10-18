حكيم يحيي حفلا في باريس 26 أكتوبر الجاري



أعلن الفنان حكيم عن إحيائه حفلًا غنائيًا في العاصمة الفرنسية باريس يوم ٢٦ أكتوبر الجاري على مسرح كباريه سوفاج، تحت عنوان "حكيم في باريس".

وكشف حكيم عن الحفل عبر صفحته الرسمية على إنستجرام، من خلال فيديو قصير قال فيه: "جمهوري الحبيب في فرنسا وباريس بالتحديد، يوم ٢٦ أكتوبر هنعمل أحلى حفلة على مسرح كباريه سوفاج، وإن شاء الله مستنيكم هناك، وهتبقى ليلة حلوة كلها مزيكا ورقص وغنا وطرب.. متحمس إني أسعدكم والتقي بيكم".

كما تم الإعلان عن أسعار تذاكر الحفل، والتي تبدأ من ٤٥ يورو، مرورًا بـ٤٩ يورو، وصولًا إلى الفئة الأعلى بقيمة ٥٥ يورو.