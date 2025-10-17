أظهرت البيانات النهائية الصادرة اليوم الجمعة عن مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات" ارتفاع معدل التضخم في منطقة اليورو إلى أعلى مستوى له منذ خمسة أشهر، مسجلاً 2.2% خلال سبتمبر الماضي، مقابل 2% في أغسطس، وهو ما جاء متوافقًا مع التقديرات الأولية.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع معدل التضخم الأساسي – الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة – إلى 2.4%، مقارنة بـ2.3% في الشهر السابق، و2.3% في القراءة الأولية.

كما تراجع معدل تضخم أسعار الأغذية والمشروبات الكحولية ومنتجات التبغ إلى 3%، مقابل 3.2% في أغسطس، في حين ارتفع معدل تضخم أسعار الخدمات إلى 3.2%، مقارنة بـ3.1% في الشهر السابق.

وفي المقابل، انخفضت أسعار الطاقة في دول المنطقة البالغ عددها 20 دولة بنسبة 0.4% خلال سبتمبر، بعد تراجعها بنسبة 2% في أغسطس/آب، بينما بلغ معدل تضخم السلع الصناعية الأخرى (باستثناء الطاقة) 0.8%.

وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في منطقة اليورو بنسبة 0.1% خلال سبتمبر، بما يتماشى مع التقديرات الأولية.

يُذكر أن البنك المركزي الأوروبي خفّض أسعار الفائدة آخر مرة في يونيو الماضي بمقدار ربع نقطة مئوية، مواصلاً نهج التخفيض المنتظم بنفس المقدار في كل اجتماع لمجلس المحافظين منذ سبتمبر من العام الماضي.