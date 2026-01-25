المتسلق الأمريكي هونولد يصل إلى قمة ناطحة سحاب تايبيه 101 بدون حبال

نجح متسلق الصخور الأمريكي أليكس هونولد في تسلق ناطحة سحاب "تايبيه 101"، اليوم الأحد، دون أي حبال أو معدات واقية.

وانطلقت الهتافات من الحشود المتجمعة في الشارع عند وصوله إلى قمة مستدق البرج البالغ ارتفاعه 508 أمتار بعد حوالي 90 دقيقة من بدء التسلق. ولوح هونولد، الذي كان يرتدي قميصا أحمر بأكمام قصيرة، بذراعيه من فوق رأسه.

ويتكون المبنى من 101 طابق، وكان الجزء الأصعب هو الـ 64 طابقا في القسم الأوسط - وهي "صناديق الخيزران" التي تمنح المبنى مظهره المميز. وينقسم هذا القسم إلى ثمانية أجزاء، يتكون كل منها من ثمانية طوابق من التسلق شديد الانحدار والمعلق، تتبعها شرفات حيث كان يأخذ فترات راحة قصيرة في أثناء شق طريقه نحو الأعلى.

وتم بث مغامرة بطل التسلق الحر هونولد مباشرة على منصة نتفليكس مع تأخير لمدة 10 ثوان. وكان تسلق المبنى الشهير في العاصمة التايوانية ، الذي كان مقررا أصلا يوم السبت، قد تأجل لمدة 24 ساعة بسبب الأمطار.