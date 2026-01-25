انتشال 9 جثث واستئناف البحث عن مفقودين بعد انهيار أرضي في إندونيسيا

استأنفت فرق البحث عملياتها للبحث عن ضحايا انهيار أرضي في مقاطعة جاوة الغربية بإندونيسيا في وقت مبكر من اليوم الأحد، مع تأكيد مقتل تسعة أشخاص على الأقل والمخاوف من محاصرة العشرات تحت الأنقاض، وفقا لما صرح به مسئول.

وضرب انهيار أرضي تجمعا سكنيا صغيرا في منطقة غرب باندونج في وقت متأخر من يوم الجمعة بعد أيام من الأمطار الغزيرة. وتشير التقييمات الأولية لمسئولي الكوارث إلى أن ما يصل إلى 84 شخصا قد يكونون قد دفنوا جراء الانهيار الأرضي.

وقال أدي ديان، رئيس مكتب البحث والإنقاذ في باندونج، إن عمليات الإنقاذ توقفت في وقت متأخر من يوم السبت بعد أن جعلت الأمطار والأرض الرخوة مواصلة العمل غير آمنة.

وذكر أدي أن عمال الإنقاذ انتشلوا تسع جثث من بين الأنقاض خلال اليوم الأول من العمليات.

وقال: "لقد تعقدت عملية البحث بسبب الطين الكثيف والتربة المشبعة بالمياه، مما جعل الأرض رخوة للغاية وغير مستقرة".

وأشار إلى تجهيز آلات ثقيلة ولكن لن يتم نشرها إلا إذا اعتبرت الظروف آمنة، وإذا لم يكن الأمر كذلك، فسيواصل المنقذون العمل يدويا.

وتعد انزلاقات التربة خطرا متكررا في إندونيسيا خلال موسم الأمطار، ولا سيما في الأجزاء المكتظة بالسكان والجبلية من جزيرة جاوة، وهي الجزيرة الأكثر اكتظاظا بالسكان في البلاد.

وقد أدى هطول الأمطار لفترات طويلة وإزالة الغابات والتوسع السريع في المستوطنات على المنحدرات الشديدة إلى زيادة المخاطر في السنوات الأخيرة.