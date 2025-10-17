أعلنت إدارة الدورة المقبلة لمهرجان روتردام السينمائي الدولي عن تكريم خاص للمخرج المصري مروان حامد، وتقديم عرض استرجاعي لأعماله السينمائية ضمن برنامج Focus strand في فعاليات المهرجان.

ومن المقرر أن تُقام الدورة المقبلة في هولندا خلال الفترة من ٢٩ يناير ٢٠٢٦ وحتى ٨ فبراير من العام المقبل.

وأكدت إدارة المهرجان في بيانها أنه سيتم عرض مجموعة من أفلام مروان حامد spanning نحو عقدين، وتشمل "الفيل الأزرق" و"عمارة يعقوبيان" و"تراب الماس" و"إبراهيم الأبيض" و"كيرة والجن" و"الأصليين".

وفي مفاجأة خاصة، قررت إدارة المهرجان عرض أحدث أعماله، فيلم "الست" بطولة منى زكي، ضمن قسم Limelight، ليكون عرضه الأوروبي الأول، حيث يتناول واقعة في إحدى الحفلات الشهيرة لكوكب الشرق أم كلثوم.

ونشرت إدارة المهرجان بوستر الفيلم، الذي يظهر فيه يد أم كلثوم حاملة منديلها على خشبة المسرح.

وقالت فانيا كالودجيرتش، مديرة المهرجان، في بيانها: "يُعد مروان حامد واحدًا من أكثر المخرجين المتفرّدين الذين خرجوا من رحم الثقافة المصرية الخصبة في الربع الأخير من القرن الماضي، والمشهد هو أسلوبه المفضل".