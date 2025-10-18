هيئة البث العبرية ترجح تسليم حماس جثة أسير إسرائيلي إضافية الليلة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

التقديرات تشير إلى أن الجثمان واحد من جثامين 19 أسيرا معظمهم إسرائيليون فقدوا في غزة

قالت هيئة البث العبرية الرسمية إنه من المحتمل أن تتسلم إسرائيل بعد منتصف ليل الجمعة السبت، جثة أسير إسرائيلي إضافية، تطبيقا لبنود المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس في قطاع غزة.

وأضافت الهيئة أن استعدادات جارية بإسرائيل لتسلم جثمان أسير إضافي بعدما أبلغت حماس الوسطاء بالعثور عليه.

ولفتت إلى أنه "من المحتمل تسليم حماس جثة هذا الأسير بعد منتصف هذه الليلة".

وهذا الجثمان واحد من جثامين 19 أسيرا معظمهم إسرائيليون فقدوا في غزة، وفق المصدر ذاته.