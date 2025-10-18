 هيئة البث العبرية ترجح تسليم حماس جثة أسير إسرائيلي إضافية الليلة - بوابة الشروق
السبت 18 أكتوبر 2025 12:55 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. هل تنجح خطة الـ21 بندًا لترامب في إنهاء حرب غزة؟

النتـائـج تصويت

هيئة البث العبرية ترجح تسليم حماس جثة أسير إسرائيلي إضافية الليلة

القدس / الأناضول
نشر في: الجمعة 17 أكتوبر 2025 - 10:13 م | آخر تحديث: الجمعة 17 أكتوبر 2025 - 10:13 م

التقديرات تشير إلى أن الجثمان واحد من جثامين 19 أسيرا معظمهم إسرائيليون فقدوا في غزة

 

قالت هيئة البث العبرية الرسمية إنه من المحتمل أن تتسلم إسرائيل بعد منتصف ليل الجمعة السبت، جثة أسير إسرائيلي إضافية، تطبيقا لبنود المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس في قطاع غزة.

وأضافت الهيئة أن استعدادات جارية بإسرائيل لتسلم جثمان أسير إضافي بعدما أبلغت حماس الوسطاء بالعثور عليه.

ولفتت إلى أنه "من المحتمل تسليم حماس جثة هذا الأسير بعد منتصف هذه الليلة".

وهذا الجثمان واحد من جثامين 19 أسيرا معظمهم إسرائيليون فقدوا في غزة، وفق المصدر ذاته.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك