نتنياهو يطلب إنهاء جلسة محاكمته بتهم الفساد باكرا اليوم بعد تلقيه ظرفا مغلقا

طلب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنهاء جلسة محاكمته بتهم الفساد باكرًا اليوم الاثنين، بعد تلقيه ظرفًا مغلقًا.

وبحسب ما نشرته القناة 14 العبرية، توقفت الجلسة لفترة وجيزة، خلال إدلاء نتنياهو بشهادته في القضية رقم 4000، بعد أن تلقى ظرفًا مغلقًا. ووفقًا للقناة تفقد نتنياهو محتويات الظرف ثم خرج لإجراء مشاورات قصيرة.

وبناءً على طلب رئيس حكومة الاحتلال، تقرر إنهاء الجلسة في تمام الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر (بالتوقيت المحلي)، لتمكينه من التفرغ لإدارة شئون البلاد.

ويواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة في 3 ملفات فساد معروفة بالملفات «1000» و«2000» و«4000»، وقدم المستشار القضائي للحكومة السابق أفيخاي مندلبليت، لائحة الاتهام المتعلقة بها نهاية نوفمبر 2019.

ويتعلق «الملف 1000»، بحصول نتنياهو وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال أثرياء، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لتلك الشخصيات في مجالات مختلفة.

كما يُتهم في «الملف 2000» بالتفاوض مع أرنون موزيس، ناشر صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية الخاصة، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.

وانطلقت محاكمة نتنياهو في هذه القضايا عام 2020، ولا تزال جلساتها متواصلة، في حين يرفض الاتهامات الموجهة له ويدعي أنها «حملة سياسية تهدف إلى الإطاحة به».