ترامب: إيران تواصلت معنا واقترحت التفاوض على اتفاق نووي

• الرئيس الأمريكي قال إن إيران "بدأت بتجاوز خطوطها الحمراء"، وذلك على خلفية تحذيراته لها بعدم استهداف المحتجين..

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إيران تواصلت مع الولايات المتحدة، واقترحت التفاوض على اتفاق نووي.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلاها، أمس الأحد،على متن الطائرة الرئاسية، خلال عودته من العطلة الأسبوعية إلى البيت الأبيض.

وأشار ترامب إلى أن إيران "بدأت بتجاوز خطوطها الحمراء"، وذلك على خلفية تحذيراته لها بعدم استهداف المحتجين.

وأضاف أنه يتلقى تقارير "كل ساعة" بشأن الاحتجاجات في إيران، مبينا أنه لن يعلق على "متى أو أين أو كيف" قد تتحرك واشنطن ضد طهران.

وانتقد ترامب المسؤولين الإيرانيين بالقول: "إنهم ليسوا قادة، بل يحكمون عبر العنف. نأخذ هذا الأمر على محمل الجد، والجيش يدرسه، ولدينا خيارات قوية للغاية مطروحة على الطاولة".

وحول تواصل طهران مع واشنطن للتفاوض بشأن اتفاق نووي، قال إنها تواصلت مع الولايات المتحدة قبل يوم.

وأردف: "يمكننا التحدث معهم، ويتم ترتيب لقاء، لكن ما يجري (احتجاجات إيران) قد يفرض علينا التحرك قبل عقد أي اجتماع".

وفي معرض رده على سؤال بشأن عدم امتلاك الشعب الإيراني اتصالا بالإنترنت وانقطاع تواصله مع العالم، قال ترامب إنه يمكنه التحدث مع رجل الأعمال والملياردير الأمريكي إيلون ماسك لإعادة تفعيل الإنترنت داخل البلاد عبر خدمة "ستارلينك".

وبدأ التجار في السوق الكبير بالعاصمة الإيرانية طهران في 28 ديسمبر الماضي احتجاجات على التراجع الحاد في قيمة الريال الإيراني أمام العملات الأجنبية وتفاقم المشكلات الاقتصادية، وتمددت الاحتجاجات لاحقا إلى العديد من المدن.

وأقر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، بحالة الاستياء الشعبي، مؤكدا أن الحكومة مسؤولة عن المشاكل الاقتصادية الراهنة، وحث المسؤولين على عدم إلقاء اللوم على جهات خارجية مثل الولايات المتحدة.

** جزيرة جرينلاند

وفيما يخص التطورات المتعلقة بجزيرة جرينلاند، قال ترامب إن عدم حصول بلاده على الجزيرة سيؤدي إلى استحواذ روسيا أو الصين عليها.

وأضاف: "ما دمت رئيسا للولايات المتحدة فلن يحدث ذلك. الوجود العسكري غير كاف، بل يجب امتلاكها".

وأشار ترامب إلى وجود غواصات وسفن حربية أخرى تابعة لكل من الصين وروسيا في محيط جرينلاند، مؤكدا أنهم لن يسمحوا بذلك.

ومضى قائلا: "سنحصل على غرينلاند بطريقة أو بأخرى".

وفي رده على سؤال بشأن ما إذا كان السعي الأمريكي لضم جرينلاند قد يؤثر سلبا على وحدة دول حلف شمال الأطلسي (ناتو)، قال ترامب: "هم بحاجة إلينا أكثر مما نحتاج إليهم".

وتتبع جرينلاند للدنمارك وتتمتع بحكم ذاتي، وتعتبر أكبر جزيرة في العالم، ولها موقع مركزي في منطقة القطب المتجمد الشمالي، التي تكتسب أهمية متزايدة نظرا لذوبان الجليد بسبب أزمة المناخ وفتح طرق تجارية جديدة.

وتقع جرينلاند، إحدى المنطقتين المتمتعتين بالحكم الذاتي في مملكة الدنمارك، إضافة إلى جزر فارو، على بعد أكثر من 2900 كيلومتر عن الدنمارك.

ولدى سؤاله عن مقتل سيدة أمريكية داخل سيارتها، برصاص عناصر شرطة الهجرة والجمارك في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا شمالي الولايات المتحدة، قال ترامب إن الضحية تصرفت بشكل "غير محترم للغاية" تجاه عناصر إنفاذ القانون.

وادعى أن السيدة الأمريكية وصديقتها "كانتا مثيرات شغب محترفات".

والأربعاء الماضي، أظهرت مقاطع متداولة على منصات التواصل الاجتماعي، التقطه مواطنون كانوا يحاولون توثيق عمليات شرطة الهجرة والجمارك بهواتفهم المحمولة، أن السيدة كانت داخل سيارتها في وسط الطريق تراقب ما يجري، قبل أن يحاول أحد عناصر الشرطة فتح باب السيارة بالقوة.

وبعد اقتراب عنصر آخر من مقدمة السيارة، حاولت السائقة الفرار بالانعطاف بالمقود، ليقوم الشرطي بإشهار سلاحه وإطلاق ثلاث طلقات من مسافة قريبة.

وأظهر المقطع المصوَّر أن المواطنين الذين وثّقوا الحادثة صرخوا في وجه عناصر شرطة الهجرة والجمارك، مردّدين "اخجلوا، اخجلوا".

كما شوهدت محاولات لتقديم الإسعافات الأولية للضحية بعد أن توقفت مركبتها إثر اصطدامها بسيارات كانت متوقفة على جانب الطريق.