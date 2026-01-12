وزير الاتصالات يكشف تفاصيل الإقامة والمعيشة بالأكاديمية العسكرية لطلبة مبادرة الرواد الرقميون

رد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على إمكانية تحمل الطلاب أي أعباء مالية نظير المشاركة في مبادرة «الرواد الرقميون»، مشدد أن الدولة تتحمل جميع التكاليف المالية الخاصة بالمبادرة بالكامل.

وقال خلال مقابلة تلفزيونية مع الإعلامي أحمد موسى، عبر فضائية «صدى البلد» على هامش فعالية مبادرة «الرواد الرقميون»: «إحنا صرفنا 3 مليارات جنيه عشان نعيد تأهيل مباني الكلية الحربية في مصر الجديدة لتستقبل الطلبة، كل أربعة طلاب سيقيمون في غرفة، وعملنا فيها المعامل من أول وجديد وعلى أعلى مستوى، مجهزة بأجهزة حاسب آلية حديثة، وعملنا صالات الطعام، وصالات الإقامة وغرف النوم، وملاعب الرياضة على أعلى مستوى».

وأشار إلى تخصيص مباني للبنين وأخرى للفتيات في أماكن مجهزة بالكامل، لافتا إلى أن الطلاب يتلقون 3 وجبات يوميا تقدم بشكل لائق في صالات طعام متميزة، بجانب تحمل الوزارة لمصاريف التدريب.

ونوه إلى أن الطلاب يخضعون لاختبارات، لإعدادهم للتدريب الذي يعد «فرصة» للطالب الذي يثبت كفاءته أثناء فترة التدريب تطلبه الشركة للتوظيف فور تخرجه.

وكشف عن وجود 140 طالبا حاليا يدرسون للحصول على درجة الماجستير بالتعاون مع جامعات دولية في كندا وماليزيا، موضحا أن الدراسة تتم «أونلاين» من داخل مصر، مقابل توفير الوزارة للطلاب أدوات الدراسة، بالإضافة إلى فصول دراسية لتلقي التكليفات والمهام.

أوضح أن هناك طاقما من الأساتذة والمدربين، سواء من وزارة الاتصالات أو من شركات متخصصة، يتولون مهمة شرح ما يصعب على الطلاب فهمه، مشددا على أهمية التعاون مع القطاع الخاص، الذي يشارك في استضافة الطلاب للتدريب الميداني.

ولفت إلى أن كل يوم خميس يشهد حدثين هامين لكل طالب، الأول هو امتحان أسبوعي لقياس مدى جديته وتحصيله العلمي، والثاني هو حق الطالب وواجبه في تقييم أداء المدربين القائمين على تدريبه.

وشهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، مراسم توقيع عدد من مذكرات التفاهم مع 30 شركة عالمية ومحلية متخصصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية «الرواد الرقميون»، كمنحة تدريبية مجانية يتم تنفيذها بالتعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأكاديمية العسكرية المصرية، بهدف تأهيل وتدريب الشباب من مختلف المحافظات في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.