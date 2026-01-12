مصطفى بكري يؤيد فكرة تغيير حكومة مدبولي: 8 سنين كفاية

قال النائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب، إنه يؤيد فكرة تغيير الحكومة الحالية التي يرأسها الدكتور مصطفى مدبولي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الأحد، أن مدبولي ظل في منصبه رئيسًا للوزراء لمدة ثماني سنوات، وهي مدة كافية، ويمكن أن يُستفاد منه في موقع آخر.

وأشار إلى أن تغيير الحكومة لا يعني إبعاد مدبولي عن الساحة، لكنه شدد على أن مصر مليئة بالكوادر، ويمكن الاستفادة منها، كما أنه يجب أن تكون هناك توجهات مختلفة بحيث تكون منحازة أكثر للشعب.

وعبر عن تقديره للدور الذي قدَّمه مدبولي في الفترة الماضية وما تحقق من تحسن في المؤشرات الاقتصادية خلال الفترة الماضية، لكن أكد أن هناك الكثير من التحفظات في بعض الملفات.

وجدد التأكيد على الرغبة في تغيير حكومة مدبولي لا تعني التقليل من رئيس الوزراء، وقال: «التغيير مهم جدا للرأي العام في الفترة المقبلة».

ونفى بكري ما أثير في الفترة الماضية عن تعيين وزير للإعلام حاليًّا، لكنه أوضح أنه حال وجود حكومة جديدة فقد يكون هناك وزير للإعلام بالفعل.

وأوضح بكري، أن طالب منذ فترة طويلة أن يكون هناك وزير للإعلام نظرًا لحاجة الدولة لهذا الأمر.