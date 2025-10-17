قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، إنه "على (حركة) حماس أن تلتزم بخطة ترامب المكونة من 20 نقطة قبل نفاد الوقت"، مضيفا: "حماس تعرف مكان جثث الرهائن"، بحسب قناة سكاي نيوز عربية.

ومنذ الاثنين الماضي، أطلقت حركة حماس، الأسرى الإسرائيليين الأحياء العشرين، وسلمت جثامين 10 من بين 28، وقالت الحركة في بيان إن إعادة جثث الأسرى الإسرائيليين تستغرق وقتا لأن بعضها دُفن في أنفاق دمرها الاحتلال وأخرى تحت الأنقاض.

وأضافت الحركة أن استخراج باقي الجثث يحتاج الى معدات وأجهزة لرفع الأنقاض، وهي غير متوفرة الآن بسبب منع الاحتلال دخولها،

وأشارت إلى أن أي تأخير في تسليم الجثث تتحمل مسؤوليته حكومة بنيامين نتنياهو التي تمنع توفير الإمكانات اللازمة لذلك.

وقالت حماس إنها لا تزال ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار وتسليم جثث جميع الرهائن المتبقين، لكن العملية قد تستغرق وقتا.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إنه قد يسمح لنتنياهو باستئناف العمل العسكري في غزة "إذا لم تلتزم حماس بجانبها من اتفاق وقف إطلاق النار".

وأضاف ترامب في تصريح لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن القوات الإسرائيلية "يمكن أن تعود إلى الشوارع (في غزة) بمجرد أن أنطق بالكلمة".