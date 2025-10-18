بوستيكوجلو: عندما أحصل على الوقت أحقق البطولات

أكد أنجي بوستيكوجلو، مدرب نوتنجهام فورست، أنه إذا مُنح وقتاً كافياً في منصبه فسينتهي به المطاف بتحقيق لقب، وأقر بأن إقالته من توتنهام كانت مؤلمة لأنه يشعر بأنه كان فائزًا.

وقال المدرب الأسترالي في مؤتمر صحافي قبل مباراة تشيلسي، حيث سيحاول تحقيق فوزه الأول مع ناديه الجديد: "ربما لستُ مدرباً فاشلاً، إذا منحتني الوقت، فإن القصة ستنتهي دائماً بنفس الطريقة معي وبلقب، يعتقد الكثيرون أنني لا أملك إنجازات وأنني محظوظ بالحصول على هذه الوظيفة".

ويتضمن سجله منذ توليه منصبه الحالي خمس هزائم، إحداها أمام سوانزي سيتي (يلعب بدوري القسم الثاني)، والتي أبعدته عن كأس كاراباو، وتعادلين جعلا الفريق يتقدم بنقطة واحدة عن منطقة الهبوط، ومع ذلك، أكد أنه لم تكن هناك أي مناقشات حول مستقبله.

وصرح المدرب بأن "توتنهام قال إنهم حاولوا التعاقد مع فائزين، وإنهم بحاجة إلى شيء مختلف، أزعجني هذا لأنني أرى نفسي فائزًا، قالوا لي إنه يجب علينا الفوز بلقب، أعدتهم إلى كرة القدم الأوروبية وأبطال الدوري الأوروبي، وكل ما أسمعه هو أننا أنهينا الموسم في المركز السابع عشر في موسمي الأخير".

وكان بوستيكوجلو قد تولى قيادة توتنهام هوتسبير في عام 2023، وفاز معه بالدوري الأوروبي في موسم 2024-2025، وهو أول لقب كبير للنادي منذ 17 عامًا، وقاده للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، على الرغم من إقالته في نهاية الموسم.

وتوج الأسترالي بألقاب مع بريزبان رور في أستراليا ويوكوهاما إف مارينوس في اليابان، قبل أن ينضم إلى سيلتيك، الذي فاز معه بثنائية في موسمه الأول وثلاثية في موسمه الثاني، وهي إنجازات أهلته للترشيح لجائزة الأفضل من الاتحاد الدولي لكرة القدم في 2023.