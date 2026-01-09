تصاعد حدة الاشتباكات بين الجيش السوري وقسد في حلب

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تصاعدت حدة الاشتباكات، مساء الخميس، بين الجيش السوري وقوات "قسد" في حيي الأشرفية والشيخ مقصود بمدينة حلب شمالي البلاد.

وأفاد مراسل الأناضول، بأن الاشتباكات الدائرة في الحيين الواقعين شمال المدينة شهدت خلال الساعتين الماضيتين تصعيدا ملحوظا، مع استخدام أسلحة ثقيلة بينها قذائف هاون وصواريخ.

وأضاف أن عناصر "قسد"، يستهدفون قوات الجيش التي باتت تسيطر على معظم حي الأشرفية وبدأت تنفيذ عمليات تفتيش وتمشيط فيه.

ولا تزال الاشتباكات مستمرة في بعض شوارع حي الأشرفية باستخدام أسلحة ثقيلة، في حين تشهد خطوط التماس في حي الشيخ مقصود تحركات ميدانية متواصلة.

وفرضت السلطات السورية حظر تجوال كامل بعدة أحياء بمدينة حلب، بدءا من مساء الخميس و"حتى إشعار آخر"، على خلفية الوضع الأمني.

وفي وقت سابق الخميس، ارتفعت حصيلة الضحايا المدنيين جراء هجمات "قسد" في حلب إلى 9 قتلى و55 مصابا، منذ الثلاثاء، وفق مدير إعلام صحة حلب منير المحمد.

ووسع "قسد" دائرة استهدافاته في حلب لتشمل منشآت تعليمية وصحية وخدمية، فضلا عن الأحياء السكنية داخل المدينة.

فيما بدأ الجيش السوري قصفا مركزا باتجاه مواقع "قسد" داخل حيي الشيخ مقصود والأشرفية، التي حولها التنظيم إلى مقرات ومرابض عسكرية ومنطلق لهجماته ضد أحياء وأهالي حلب.