جيش الاحتلال يوجه إنذارا عاجلا بالإخلاء إلى سكان قرية كفر حتا جنوب لبنان

وجه جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، إنذارًا عاجلًا بالإخلاء إلى سكان قرية كفر حتا جنوب لبنان.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، إن «الجيش سيهاجم على المدى الزمني القريب - ومن جديد - بنية تحتية عسكرية تابعة لحزب الله في القرية، وذلك للتعامل مع المحاولات المحظورة التي يقوم بها لإعادة إعمار أنشطته فيها».

وأضاف: «نحث سكان المجمع المحدد بالأحمر في الخريطة المرفقة والمباني المجاورة له: أنتم تتواجدون بالقرب من مجمع يستخدمه حزب الله، فمن أجل سلامتكم أنتم مضطرون لإخلائها فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 300 متر».

وفي وقت سابق، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، استهداف فتحات أنفاق لتخزين وسائل قتالية تابعة لحزب الله جنوب لبنان.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، إن «الجيش أغار قبل قليل، على فتحات أنفاق استخدمت لتخزين وسائل قتالية داخل عدة مواقع عسكرية تابعة لحزب الله بجنوب لبنان».

وادعى في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، «رصد أنشطة لحزب الله خلال الأشهر الماضية داخل هذه المواقع، بما يشكل خرقًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان».

وفي اعتداء إسرائيلي متواصل، شنَّ الطيران الحربي اليوم الأحد، سلسلة غارات استهدفت مناطق جنوبي لبنان.

وبحسب ما نشره موقع «النهار» اللبناني، استهدفت سلسلة غارات جوية عنيفة منطقة المحمودية ووادي برغز جنوب البلاد.

كما طالت الغارات الإسرائيلية مرتفعات الريحان والجبور ومحيط بلدتي القطراني والبريج جنوب لبنان.

واستهدف الطيران الحربي الإسرائيلي أيضاً بلدة بصليا قضاء حزين. كما استهدفت غارة وادي شبيل في البقاع الغربي.

وأفاد الموقع بأن عدد الغارات على جنوب لبنان تجاوز الـ25.