حماس: قرارنا واضح ونهائي بتسليم المؤسسات الحكومية للجنة التكنوقراط الفلسطينية

أكدت حركة حماس، أنها أصدرت توجيهاتها لكل الجهات والمؤسسات الحكومية بالجاهزية لتسليم كل المجالات إلى هيئة تكنوقراط مستقلة فلسطينية.

وقال الناطق باسم حماس حازم قاسم، في تصريح متلفز اليوم الأحد، إنه «بناء على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عزمه تشكيل مجلس للسلام في قطاع غزة، أصدرت الحركة توجيهاتها لكل الجهات والمؤسسات الحكومية بالجاهزية لتسليم كل المجالات إلى هذه الهيئة».

وأضاف قاسم، أن هذا القرار واضح ونهائي لدى الحركة، مشدداً على أن «هناك تعليمات بتسهيل عملية الاستلام لإنجاح عمل هذه الهيئة؛ انحيازا للمصلحة الفلسطينية العليا، وتنفيذًا للخطة التي أوقفت الحرب على غزة التي وقعت في شرم الشيخ».

وأمس السبت، جرى اتصال هاتفي، بين الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وأيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وتطورات الأوضاع في المنطقة، وذلك في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين الشقيقين.

وأكد الوزيران ضرورة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتنفيذ بنوده كاملة وفق خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وشددا على ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة إلى القطاع والمضي نحو المرحلة الثانية من الاتفاق.

كما أكد الوزيران أهمية الإعلان عن تشكيل لجنة تكنوقراط فلسطينية لإدارة القطاع، ونشر قوة الاستقرار الدولية، وتهيئة الظروف اللازمة للتعافي المبكر وإعادة الإعمار، وضرورة الحفاظ على وحدة الأرض الفلسطينية بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وربط جهود تحقيق الاستقرار بأفق سياسي واضح يحقق السلام العادل والشامل على أساس حلّ الدولتين.

وتتجه المؤشرات إلى أن منتصف شهر يناير الحالي سيكون موعدا لإعلان الدخول في المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة، رغم الكثير من العقبات التي تقف في تفاصيلها، وتؤدي إلى تأجيلها قرابة 100 يوم.

في حين تتذرع حكومة نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة، بعدم العثور على جثة آخر جندي إسرائيلي داخل غزة، وإصرارها على استبعاد حماس من الحكم، ونزع سلاح المقاومة، لعدم الدخول في المرحلة الجديدة من الاتفاق.

من جهتها، تؤكد حركة حماس على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، وفتح معبر رفح في كلا الاتجاهين، وتسهيل حركة البضائع إلى القطاع.