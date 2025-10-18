خالد العناني يزور معرض 50 سنة يسرا في مهرجان الجونة ويشيد برحلتها الفنية



قام الدكتور خالد العناني، المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، بزيارة خاصة إلى معرض "50 سنة يسرا" ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، والذي جرى افتتاحه صباح اليوم بحضور إدارة المهرجان وعدد من نجوم الفن.

وجاءت الزيارة في الساعة الحادية عشرة مساء، حيث فُتح المعرض خصيصًا لاستقباله، ورافقت الفنانة يسرا الدكتور العناني في جولة داخل المعرض، مستعرضة له مسيرتها الفنية الممتدة لخمسين عامًا، من خلال الصور والمقاطع المصورة التي توثق نجاحاتها المتواصلة.

وأبدى الدكتور خالد العناني إعجابه بالمعرض، مشيدًا بدقة تفاصيله وما يقدمه من توثيق بصري مؤثر لتاريخ فني طويل.

وكان مهرجان الجونة قد افتتح صباح اليوم معرض "50 سنة يسرا" تكريمًا للفنانة الكبيرة، واحتفاءً بمسيرتها التي بدأت قبل نصف قرن، بحضور عدد من النجوم، من بينهم حسين فهمي، لبلبة، هالة صدقي، والإعلامية منى الشاذلي، إلى جانب المهندس نجيب ساويرس مؤسس المهرجان، والمهندس سميح ساويرس رئيس مجلس إدارته.

ويعرض المعرض كولاجًا بصريًا لملامح يسرا عبر العقود، حيث تتنقل بين الأدوار والأزمنة، مجسدة تطور صورة المرأة في السينما والمجتمع المصري، لتصبح أكثر من مجرد ممثلة، بل مرآة لهوية مصرية متجددة. فكل صورة هي فصل من حكاية، وكل نظرة تحمل أثر مرحلة فنية ووجدانية.

وأكد المهرجان أن هذا الكولاج لا يوثق رحلة يسرا فحسب، بل يتأمل معنى الهوية والزمن وكيف تتبدل الملامح وتبقى الروح ثابتة، ليكون احتفاءً بخمسين عامًا من الإبداع والإنسانية التي تجسدت في وجه يسرا، رمزًا للأناقة والوعي والتجدد المستمر.