بن شرقي وجراديشار يقودان تشكيل الأهلي المتوقع أمام إيجل نوار

نشر في: السبت 18 أكتوبر 2025 - 12:29 ص | آخر تحديث: السبت 18 أكتوبر 2025 - 12:29 ص

يبدأ ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي مشواره بشكل رسمي اليوم، وذلك عند خوض أولى مبارياته مع الأحمر، أمام إيجل نوار، بطل بوروندي، لحساب منافسات دوري أبطال إفريقيا.

ويواجه النادي الأهلي فريق إيجل نوار البوروندي في الرابعة عصر اليوم السبت، على ملعب إنتواري الدولي، لحساب ذهاب الدور التمهيدي الثاني من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المتوقع أن يدخل الأهلي مباراة اليوم أمام إيجل نوار بتشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد نبيل كوكا - ياسين مرعي - ياسر إبراهيم - محمد هاني

خط الوسط: محمود حسن تريزيجيه - مروان عطية - محمد علي بن رمضان

خط الهجوم: أشرف بن شرقي - نيتس جراديشار - أحمد سيد زيزو.

ويسعى النادي الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية من مباراة اليوم أمام إيجل نوار، تسهل من مهمة مباراة الإياب، التي تُقام في القاهرة، يوم 25 أكتوبر الجاري، حيث يتأهل الفائز من مجموع المباراتين إلى دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.


