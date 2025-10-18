تعادل مثير بين سان جيرمان وستراسبورج في الدوري الفرنسي

اقتنص فريق باريس سان جيرمان تعادلا صعبا مع ضيفه ستراسبورج 3 / 3 بافتتاح منافسات الجولة الثامنة من الدوري الفرنسي لكرة القدم الجمعة.

وعلى الرغم من التقدم المبكر لباريس عن طريق برادلي باركولا في الدقيقة السادسة، إلا أن ستراسبورج رد بهدفين سجلهما الأرجنتيني خوان بانيتشبلي في الدقيقة 26 والبلجيكي مورييرا دييجو في الدقيقة 41.

وفي بداية الشوط الثاني زاد ستراسبورج من معاناة أصحاب الأرض بهدف ثالث سجله بانيتشبلي في الدقيقة 49، ثم قلص الفارق لباريس، البديل البرتغالي بجونزالو راموس في الدقيقة 58 من ركلة جزاء.

واستطاع سيني مايولو إدارك التعادل لباريس في الدقيقة 79.

رفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 17 نقطة في صدارة الترتيب، مقابل 16 لستراسبورج الوصيف.

وقد يخسر سان جيرمان – حامل اللقب – صدارة الترتيب حال فوز ليون غدا السبت على مضيفه نيس، أو مارسيليا على ضيفه لوهافر في وقت لاحق بنفس اليوم ووصل أي منهما للنقطة 18.